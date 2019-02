Hlavnou úlohou je čím skôr zvoliť kandidátov na ústavných sudcov, zdôrazňuje Bastrnák

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Neúspešná voľba kandidátov na ústavných sudcov priniesla opatrenia na riešenie kritickej situácie na Ústavnom súde SR.

Poslanec koaličnej strany Most -Híd Tibor Bastrnák v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS zdôraznil, že hlavnou úlohou je čím skôr zvoliť kandidátov, pričom dúfa že sa to podarí do konca marca. Koaličný partner Erik Tomáš zo Smeru-SD však uviedol, že „tento stav nie je dramatický, ale ani dlhodobo udržateľný,“.

Niekoľkí už mohli byť zvolení

Aj tajná, aj verejná voľba má pritom podľa neho svoje pozitíva aj negatíva. „Keď sa dohodneme v koalícii na menách, môžeme voliť aj tajne,“ povedal. Smer-SD naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov.

Zároveň skonštatoval, že Most urobil všetko pre to, aby sa vo štvrtok uzavrela dohoda na niektorých kandidátoch. Dodal, že ak by opozícia hlasovala za kandidátov, za ktorých hlasovali poslanci Mosta, niekoľko kandidátov už mohlo byť zvolených.

Neúspešné druhé kolo

Parlament vo štvrtok v druhom kole nezvolil vo verejnej voľbe ani jedného kandidáta na ústavného sudcu. Poslanci za Smer-SD odovzdali prázdne hlasovacie lístky rovnako ako v utorok v prvom kole. Poslanci za SNS a Most-Híd dali hlas niektorým uchádzačom.

Vo štvrtok sa na hlasovaní, na rozdiel od utorka, zúčastnili aj poslanci za ĽSNS, čím zvýšili kvórum. Tí tiež odovzdali prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže poslanci ani v dvoch kolách nezvolili žiadneho kandidáta, bude sa musieť uskutočniť nová voľba.