Ústavné právo Slovákov sa môže posilniť, hnutie OĽaNO navrhuje zmenu v celoštátnom referende

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhuje novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky, čím chcú poslanci NR SR za OĽaNO posilniť ústavné právo občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda.

Návrh novely preto predkladajú na júnovú schôdzu Národnej rady SR. Poslanci za hnutie OĽaNO navrhujú, aby na platnosť celoštátneho referenda postačovala účasť aspoň 25 percent oprávnených voličov, pričom rozhodnutie musí stále byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Sfunkčnenie inštitútu referenda

„Keďže hlavným cieľom návrhu ústavného zákona je predovšetkým sfunkčnenie inštitútu referenda a minimalizácia nákladov na jeho vykonanie, súčasťou návrhu je aj povinnosť konania referenda v rovnaký deň, ako sa budú konať najbližšie voľby do NR SR, Európskeho parlamentu či do orgánov územnej samosprávy alebo ľudové hlasovanie na celom území Slovenskej republiky,“ priblížili predkladatelia s tým, že takouto právnou úpravou sa ušetrí značný objem verejných prostriedkov a predíde sa tak závažným argumentom proti konaniu referenda, a to jeho časté konanie a finančnú náročnosť.

„Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu, že štandardné politické strany v NR SR zjavne a opakovane nechránia verejný záujem, ale iné záujmy (napr. osobné záujmy alebo záujmy finančných skupín). Prostredníctvom demokratického inštitútu referenda, ktorého výsledok je pre NR SR záväzný a musí sa vyhlásiť rovnako ako zákon, by sa umožnilo občanom Slovenskej republiky aktívne spolurozhodovať o osude ich vlastného štátu priamo a častejšie ako raz za štyri roky zvolením svojich zástupcov,“ odôvodňujú poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Podľa predkladateľov návrh ústavného zákona tak dáva do rúk občanov zásadný nástroj na aktívne rozhodovanie o veciach verejných so zreteľom na záujem samotných občanov a nie finančných či iných záujmových skupín, a to dokonca za súčasnej minimalizácie nákladov na vykonanie referenda.

Dve zákonné podmienky

Podľa súčasnej právnej úpravy je na platnosť referenda treba kumulatívne splnenie dvoch zákonných podmienok, a to účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a prijatie rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Poslanci pripomínajú, že v histórii Slovenskej republiky sa doposiaľ konalo osem referend, z ktorých iba jediné splnilo podmienku účasti nad 50 percent oprávnených voličov a skončilo sa s platným výsledkom. Ostatné referendá skončili ako neplatné pre nízku účasť a v jednom prípade bolo referendum zmarené.

„Pri siedmich referendách teda došlo jednak k bezvýslednému vynaloženiu značného objemu finančných prostriedkov a tiež ignorovaniu názoru takmer milióna zúčastnených voličov,“ uviedli.

Záujem pre veci verejné

Pre hnutie OĽaNO je takáto nedemokratická situácia neakceptovateľná, a preto hneď po vstupe do parlamentu SR v máji 2012 predložilo ako jeden zo svojich prvých legislatívnych návrhov riešenie, úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť referenda.

„Štatistické údaje ukazujú, že volebná účasť pri „najmenej zaujímavých voľbách“, ako sú voľby do orgánov samosprávnych krajov alebo do Európskeho parlamentu, osciluje v intervale 13 percent až 20 percent. Z toho vyplýva, že len približne 20 percent obyvateľstva má aktívny záujem zúčastňovať sa na mechanizmoch priamej demokracie a rozhodovať o záležitostiach spoločenského záujmu,“ dodali poslanci za hnutie OĽaNO s tým, že opakované pokusy OĽaNO ukázali politickú nepriechodnosť úplného zrušenia kvóra účasti u štandardných parlamentných strán.

Prijatím návrhu ústavného zákona OĽaNO očakáva výrazný pozitívny vplyv na stav občianskej spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti občanov i politikov v Slovenskej republike, prostredníctvom upravenej procesnej podmienky týkajúcej sa platnosti referenda by malo nastať prelomenie až úplné odstránenie spoločenskej apatie a posilnenie pocitu zodpovednosti jednotlivých občanov za budúcnosť svojej krajiny.

Návrhy prijaté v platnom referende sa podľa Ústavy SR uverejnia v Zbierke zákonov, ale nevyplývajú z toho priamo záväzné dôsledky. Podľa ústavy návrhy prijaté v referende vyhlási národná rada rovnako ako zákon. Znamená to, že sa výsledky referenda publikujú v Zbierke zákonov, tým však nemajú všeobecne záväznú platnosť. Výsledky majú skôr odporúčací charakter. Platným referendom nevzniká automaticky zákon.