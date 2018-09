Hnutie OĽaNO žiada viac peňazí pre opatrovateľov autistov a ľudí s Aspergerovým syndrómom

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pripravili návrh zákona, ktorý by mal doplniť zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Podľa dôvodovej správy má odstrániť znevýhodnenia, s ktorými sa stretávajú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím trpiaci autizmom alebo Aspergerovým syndrómom.

Zaradenie medzi chronické stavy

OĽaNO navrhuje autizmus a Aspergerov syndróm zaradiť medzi chronické stavy, pri ktorých nastáva nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Hnutie chce priznať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s ich opotrebovaním aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. V súčasnosti to nie je možné.

„Ak napríklad rodič autistického dieťaťa umiestni dieťa do zariadenia, v ktorom mu je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba, stráca nárok na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,“ píše sa v dôvodovej správe.

Príspevok by sa mal viazať na osobu

To podľa OĽaNO nie je spravodlivé, keďže samotnému dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím sa nezmenil jeho zdravotný stav, napr. jeho diagnóza, ktorá zapríčiňuje samotné nadmerné opotrebovanie šatstva a obuvi, ale len miesto jeho pobytu.

Preto by sa mal podľa nich príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi viazať na osobu, ktorej je kompenzácia poskytovaná, nie na formu starostlivosti.

Poslanci navrhujú zjednotiť aj výšku mesačného peňažného príspevku na opatrovanie na sumu 369,36 eur mesačne pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.

Návrh pôjde do parlamentu

Príspevok by sa nemal znižovať, ak je opatrovaný dlhšie ako 30 dní v zdravotníckom zariadení. „Pre mnohých opatrovateľov predstavuje peňažný príspevok na opatrovanie základný príjem, bez ktorého sa finančná situácia jeho i opatrovaného môže rapídne zhoršiť,“ uvádza sa v správe.

Podľa nej je takmer nemožné, aby si opatrovateľ na čas, kedy je opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní, našiel primeraný príjem, ktorý by dosahoval výšku tohto príspevku. Návrh zákona by mal ísť v septembri na rokovanie do parlamentu. Ak ho schvália, bude platný od 1. januára 2019.