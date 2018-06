Hochschornerovci obsadili v šprinte kategórie C2 na Svetovom pohári bronzovú priečku

CELJE 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti Pavol a Peter Hochschornerovci skončili na treťom mieste v šprinte v kategórii C2 na pretekoch Svetového pohára vo vodnom zjazde v slovinskom Celje.

Bratia známi vo svete športu ako trojnásobní olympijskí víťazi a šesťnásobní majstri sveta vo vodnom slalome absolvovali v zjazdárskej verzii obnovenú premiéru po 19 rokoch, keďže kategória C2 po majstrovstvách Európy už nefiguruje v programe vrcholných podujatí vodného slalomu v tejto sezóne.

Hochoschornerovcov delilo od víťazstva 39 stotín sekundy, o toľko boli rýchlejší Francúzi Tony Debray a Louis Laponte. Vo výsledkoch figurovali aj ďalšie dve slovenské posádky.

Bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, poslední olympijskí víťazi vo vodnoslalomárskej C2 z Ria de Janeiro, skončili na 4. mieste o 31 stotín za Hochschornerovcami, Matúšovi Gewisslerovi a Jurajovi Skákalovi patrila v konečnom poradí siedma priečka. Súťažilo desať dvojíc.

„Vraciame sa tam, kde sme niekedy začínali. Mali by sme si teda zvyknúť rýchlejšie, ako keby sme to nikdy nejazdili. Skúšali sme si to najmä na „tichej vode“. Dlho sme nerozmýšľali nad ponukou skúsiť šprint. Už dávnejšie sme nad tým rozmýšľali, ale nepúšťali sme sa do toho, pretože slalomu sme sa venovali naplno,“ prezradil Pavol Hochschorner ešte pred odchodom na SP do Celje.

Slovensko malo v sobotu v šprinte v Celje zastúpenie aj v ženskej kategórii C1. Katarína Kopúnova obsadila 4. miesto o 1,22 s za víťaznou Češkou Anežkou Paloudovou, Za Taliankou Ceciliou Panatovou na treťom mieste Slovenka zaostala o 92 stotín.