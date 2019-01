Hozier na jar vydá nový album Wasteland, Baby a plánuje oznámiť aj európske turné

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Írsky hudobník a spevák Hozier vydá album Wasteland, Baby. Novinka sa dostane na trh 1. marca a bude obsahovať 14 skladieb. Z nich 28-ročný interpret najnovšie zverejnil pieseň Almost (Sweet Music).

Na štúdiovke sa budú nachádzať aj single Nina Cried Power (feat. Mavis Staples) a Movement, ktoré muzikant predstavil ešte minulý rok. Spevák plánuje oznámiť aj európske turné.

Andrew Hozier-Byrne Hozier, celým menom Andrew Hozier-Byrne, debutoval v roku 2013 EP nahrávkou Take Me To Church. Tá obsahuje tiež rovnomennú skladbu, ktorá je jeho najznámejším hitom a získala aj nomináciu na cenu Grammy v kategórii Pieseň roka. V marci 2014 vydal druhé EP s názvom From Eden a v septembri potom aj eponymný album, ktorý sa v americkom rebríčku Billboard 200 dostal na druhé miesto. Vlani v septembri ponúkol EP Nina Cried Power. Na konte má tiež napríklad dve Billboard Music Awards.

Tracklist albumu Hozier – Wasteland, Baby:

1 Nina Cried Power (featuring Mavis Staples)

2 Almost (Sweet Music)

3 Movement

4 No Plan

5 Nobody

6 To Noise Making (Sing)

7 As It Was

8 Shrike

9 Talk Refined

10 Be

11 Dinner & Diatribes

12 Would That I

13 Sunlight

14 Wasteland, Baby!

Informácie pochádzajú z webstránky hozier.com a archívu agentúry SITA.