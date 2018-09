Imrecze mal podľa opozície z funkcie odísť už dávno, Remišová vyzýva na odchod aj Makóa

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Odchod prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho zo svojej funkcie bol nevyhnutnosťou. Tvrdia to poslanci opozičného hnutia OĽaNO v reakcii na Imreczem ohlásenú rezignáciu k 1. októbru tohto roka.

Finančná správa sa môže nadýchnuť

Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, František Imrecze mal vo svojej funkcii skončiť už dávno aj pre kauzu Bašternák, za ktorú podľa nej nesie zodpovednosť.

„Ak niekto oberie občanov o stovky miliónov eur a médiá a opozícia na to upozornia, tak to nie je politizácia, ale ochrana ľudí a záujmov Slovenska,“ uviedla na stredajšom brífingu Remišová. Zároveň dodala, že finančná správa by ale mala prejsť hlbšou reformou a vyzýva na odchod aj šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

„Finančná správa sa teraz môže nadýchnuť a je nevyhnutné, aby očista finančnej správy pokračovala ďalej. Je to kľúčová inštitúcia,“ doplnil Remišovej stranícky kolega Eduard Heger. Ak podľa Remišovej nebude Makó odvolaný, spoločne s partnermi v opozícii zvážia ďalší postup.

Podľa hnutia Sme rodina mal šéf finančnej správy takisto zo svojho postu odísť už skôr. „Hnutie Sme rodina má za to, že pán Imrecze mal opustiť túto funkciu už pri prvých podozreniach a pochybeniach, ktoré sa s jeho osobou spájali v minulosti. Budeme pozorne sledovať, či bude mať tento príbeh aj trestnoprávnu rovinu,“ uvádza sa v stanovisku hnutia.

Neustále zaťahovanie do politického boja

Prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze rezignuje na svoju funkciu. Oznámil to v stredu na záver rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, na ktorom poslancom vysvetľoval podozrenia z únikov na cle z dôvodu podhodnocovania dovozov tovaru z Ázie. Zo svojej funkcie chce odstúpiť od 1. októbra. Uviedol to s odôvodnením, že nechce škodiť finančnej správe.

„Moje rozhodnutie súvisí s jedinou vecou, že finančná správa je absolútne stále zaťahovaná do politického boja. Ja politik nie som a nemám nástroje na to, aby som sa bránil politickej demagógii. Hlavne to škodí inštitúcii a jej zamestnancom,“ vyhlásil po rokovaní výboru Imrecze.

Ako dodal, svoje rozhodnutie zvažoval iba posledné dni a jeho ďalšie kariérne pôsobenie je preto otázne. Nevylúčil ani pokračovanie pôsobenia vo verejnom sektore, ani návrat do komerčnej sféry. „Aká ponuka odkiaľ príde, to netuším, ani o tom nechcem špekulovať,“ dodal.