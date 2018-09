Junckerovi končí mandát predsedu Európskej komisie, nahradiť by ho chcel Nemec Weber

BRUSEL 5. septembra (WebNoviny.sk) – Budúcim šéfom Európskej komisie by sa v roku 2019, keď skončí mandát Jeanovi-Claudeovi Junckerovi, chcel stať nemecký konzervatívec Manfred Weber. Politik, ktorý je v súčasnosti predsedom Európskej ľudovej strany (EPP), najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente (EP), to oznámil v stredu na Twitteri.

„Chcem byť kandidátom EPP v európskych voľbách v roku 2019 a chcem sa stať budúcim prezidentom Európskej komisie,“ napísal politik, ktorý pochádza z Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

„Európa potrebuje nový začiatok a viac demokracie,“ odôvodňuje svoju snahu postaviť sa na čelo EK Weber.

Agentúra Associated Press (AP) však spochybňuje, či práve on je tým pravým, kto by mal symbolizovať nový začiatok EÚ a pripomína, že už teraz sa mnohé členské krajiny únie sťažujú, že je na kľúčových postoch v EÚ príliš veľa politikov z Nemecka.