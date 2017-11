Keď hrám s Chárom, mám ľahší život na ľade, vraví nováčik v drese „medveďov“ McAvoy

BOSTON 21. novembra (WebNoviny.sk) – Keď sa pred necelými 20 rokmi Charlie McAvoy narodil, Zdeno Chára už začínal korčuľovať v NHL. Dnes tvoria 19-ročný Američan a 40-ročný Slovák v Bostone obrannú dvojicu s najväčším vekovým rozpätím v profilige.

McAvoy hovorí o viacerých hviezdach

Nováčik McAvoy má z 19 zápasov v novej sezóne bilanciu 2 góly a 8 asistencií, jeho hokejový mentor Chára o štyri asistencie menej. Ich súhra na ľade však zďaleka nie je len o produktivite.

„Keď sa pozriete do našej šatne, nájdete tam viacero hokejových hviezd. Nie je to však tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Všetci sme si rovní a to je podstatné. Aj Chára je len hokejista ako všetci ostatní. A že by mi mohol byť otcom? Rozhodne to tak neberiem. Zaujíma ma len to, čo spolu dokážeme na ľade,“ vravel McAvoy v rozhovore pre ESPN.

Na druhej strane McAvoy rád pripomenul, že najvyššieho muža NHL (206 cm), víťaza Stanleyho pohára z ročníka 2010/2011 či prestížnej Norrisovej trofeje zo sezóny 2008/2009, si nesmierne váži. „Je to neuveriteľný hráč, budúci člen Siene slávy. V každom zápase dáva zo seba maximum, nepodlezie latku svojej výkonnosti. Keď hrám s takýmto hráčom, mám ľahší život na ľade,“ uviedol rodák z Long Beach v štáte New York.

Chára si zvykol na rolu mentora

Dlhoročný kapitán Bruins Chára si už vo svojom veku zvykol na rolu mentora pre oveľa mladších spoluhráčov. Pred štyrmi rokmi tvoril dvojičku s Dougiem Hamiltonom, ktorý dnes patrí medzi štyroch najlepších zadákov v Calgary. Vlani sa staral o 20-ročného Brandona Carla a teraz je jeho „študentom“ ešte nie 20-ročný McAvoy.

„Je to neobyčajne šikovný hráč. Výborne korčuľuje, dobre vedie puk a celkovo má prehľad o dianí na ľade. A čo si na ňom vážim najviac? Veľmi rýchle adaptovanie sa na náš systém hry. Mohli sme to vidieť už počas tých pár zápasov, ktoré odohral v play-off v uplynulej sezóne. Nebýva nervózny vo vypätých situáciách, jeho prínos pre tím je zjavný,“ povedal Chára o McAvoyovi.

Chára dosiaľ odohral 1369 zápasov v základnej časti NHL a ďalších 147 pridal v play-off. McAvoy má dovedna na konte 25 stretnutí. Nemajú spolu problém komunikovať? „Určite nie. Normálne sa rozprávame. Ak sa vyskytne niečo, čo potrebujeme spolu prebrať, urobíme to,“ zakončil Chára pre ESPN.