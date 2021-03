Koalícii sa trasie pôda pod nohami. Či sa rozpadne, však nerozhodne Za ľudí, ale SaS

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) sa začínajú z koaličného mešca vytrácať žetóny, ako kedysi vládnych poslancov obrazne nazval niekdajší predseda SDĽ Jozef Migaš. Po Miroslavovi Kollárovi opustil koalíciu a stranu Za ľudí v priebehu niekoľkých dní už druhý poslanec Tomáš Valášek. Nemusí ísť pritom o posledný „žetón“.

Vylúčený nie je ani odchod celej strany Za ľudí z koalície. Predsedníčke strany Veronike Remišovej by sa zrejme odchádzalo ľahšie, keby sa pridala aj ďalšia koaličná strana SaS.

Valášek portálu Webnoviny.sk povedal, že Za ľudí by z Matovičovej koalície mala odísť. Poslanec ju opustil po tlačovke premiéra s kulisou krabíc ruskej vakcíny Sputnik V. na košickom letisku.

Matoviča asi čakajú ústupky

Koalícia má v súčasnosti 93 poslancov. Keby odišla strana Za ľudí, vláda by sa mohla opierať už len o 83 poslancov. SaS Richarda Sulíka by zotrvaním v koalícii nabrala na váhe a viac by mohla tlačiť na premiéra s presadením vlastných návrhov.

Ak by odišla aj SaS s 13 poslancami, koalícia by sa definitívne rozpadla. Matovičovo OĽaNO a Sme rodina Borisa Kollára by mali v parlamente menšinu 70 poslancov zo 150.

O pokračovaní v koalícii bude Za ľudí rokovať v utorok večer 2. marca. Remišová má s vedením strany riešiť, či koalíciu opustia alebo sa Za ľudí oslabí odchodom ďalších poslancov. O dianí vo vládnom zoskupení bude hovoriť aj SaS. Predseda strany Sulík v TV Markíza nevylúčil ani odchod z vlády.

Premiér Matovič verí, že Sputnik sa nestane zámienkou na návrat mafie. Zrejme ho však čakajú nejaké ústupky, ak chce zachovať koalíciu ako takú. Do hry by sa mohlo vrátiť zotrvanie ministra Mareka Krajčího (OĽaNO) vo funkcii.