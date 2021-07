Kolíkovci sa rýchlo blížia k odchodu od Remišovej. Novú stranu zrejme nezaložia

Posledná zábrana pre frakciu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej definitívna padla a môže stranu opustiť. Predsedníctvo Za ľudí totiž odmietlo požiadavku frakcie na konanie predčasného snemu. Predsedníčka strany Veronika Remišová tak demonštrovala, že ona drží stranu pevne v rukách.

Kolíková zatiaľ nepovedala, či a kedy odíde zo Za ľudí spolu s ďalšími straníkmi. Podľa informácií portálu Webnoviny.sk je to otázka najbližších týždňov. Najneskôr na prelome augusta a septembra by mali byť zrejmé ďalšie kroky kolíkovcov.

Počas augusta chcú predstavitelia frakcie hovoriť v regiónoch so spolustraníkmi. Za ľudí má okolo 750 členov a ďalších 50 ľudí podľa Remišovej prejavilo záujem o členstvo. S odchodom Kolíkovej by sa mohlo ukázať, o koľko členov Za ľudí príde a komu dôverovalo viac straníkov.

Rozbíjať vraj môžu mimo strany Za ľudí

Na rokovaní predsedníctva Za ľudí v stredu 28. júla bolo za zvolanie predčasného snemu 10 hlasov, proti 11 a Remišová sa zdržala. Keby podľa Kolíkovej nedošlo v predsedníctve k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak. Remišová totiž pred časom odvolala generálneho manažéra Romana Krpelana a sekretára strany Tomáša Lehotského, ktorí majú blízko ku Kolíkovej.

Členovia predsedníctva podľa Remišovej vyzvali „skupinku“ Kolíkovej, aby sa dodržiavali pravidlá fungovania strany a zároveň, aby sa všetci členovia začali sústrediť na svoju prácu. Remišová uviedla, že ona nikoho nevyzýva na odchod, ale „ak chce niekto pokračovať v rozbíjaní strany, môže to robiť mimo strany Za ľudí“.

Kolíkovci bez straníckeho krytia?

O problémoch Za ľudí sa hovorí dlhé mesiace. Tie sa začali ešte vlani po odchode zakladateľa strany exprezidenta Andreja Kisku do politického dôchodku. Remišová pritom bola Kiskova voľba. Sám ju odporučil a označoval ju ako najvhodnejšiu kandidátku na predsednícky post.

Zľava: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a bývalý predseda strany Andrej Kiska. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Vlani na sneme s ňou súperil o post predsedu poslanec Miroslav Kollár. Tento rok zo Za ľudí a z parlamentného klubu vystúpil ako prvý, dnes je členom mimoparlamentnej strany Spolu. Začiatkom marca ho nasledoval poslanec Tomáš Valášek. Ten zase posilni rady Progresívneho Slovenska (PS).

Zatiaľ nie je zrejmé, akou cestou sa vydá Kolíkovej frakcia. Možností má viacero. Môže založiť novú stranu, ale táto alternatíva sa momentálne nejaví ako pravdepodobná. Do úvahy skôr prichádzajú možnosti posilniť niektorú z existujúcich strán. Najčastejšie sa spomínajú Spolu, PS a SaS.

Frakcia si vypočuje názory straníkov

Poslanec Vladimír Ledecký pôsobil ako štátny tajomník pod vicepremiérkou Remišovej, nakoniec skončil vo frakcii ministerky Kolíkovej. Tento rok v marci sa vzdal pozície štátneho tajomníka a vrátil sa do parlamentu. Lehotský tvrdil, že u Remišovej nemal dostatočnú podporu pri riešení problémov rómskej komunity.

Či bude ďalším krokom odchod frakcie zo strany nechcel povedať. „My neodchádzame zo strany, navrhol som a myslím si, že to urobí celá frakcia, obehneme Slovensko a porozprávame sa so svojimi členmi. Budeme chcieť počuť spätnú väzbu,“ uviedol Ledecký.

Doplnil, že ho zaujíma Prešovský kraj, ktorý dával dokopy pri zakladaní Za ľudí. V kraji je podľa neho sto členov a obáva, že väčšina môže odísť ešte skôr, ako sa s nimi stihne stretnúť. Poslanec hovorí, že v auguste je čas na to, aby počul názor spolustraníkov na východe a „potom sa rozhodneme“.

Chýba chuť zakladať novú stranu

Poslanec Ledecký zakladal Za ľudí spolu s exprezidentom Kiskom. Teraz sa mu už nechce začínať znovu s budovaním novej strany.

„Keď mi teraz niekto povie, že zakladať stranu, tak ja nemám chuť ani byť v politike a nie to, že by som nejakú stranu zakladal. Osobne som dosť znechutený z toho, že sme Andrejom zakladali Za ľudí a dnes zakladajúci členovia, ktorí jej vdýchli život, sú mimo,“ povedal poslanec.

Poslanec Za ľudí Vladimír Ledecký. Foto: SITA/Branislav Bibel

Zo strán, ktoré sú mu sympatické a ideovo blízke, vymenoval mimoparlamentné subjekty Spolu a Progresívne Slovensko. V parlamente, ako povedal, si najlepšie rozumie s poslancami SaS. „Ku každej jednej strane mám však aj svoje výhrady, ale v politike to asi iné ani nebude,“ podotkol.

Spojenie s existujúcou stranou

Keďže Remišová odmietla predčasný snem, tak si politológ Grigorij Mesežnikov myslí, že k odchodu Kolíkovej skupiny napokon dôjde a môže to byť už v pomerne krátkom čase.

Otázkou je, čo Kolíkovú a jej ľudí napriek dovolenkám ešte drží v Za ľudí. Podľa politológa je to predovšetkým pozícia kolíkovcov vo vládnej koalícii.

„Myslím si, že keby strana Za ľudí nebola vo vláde, už dávno by sa rozštiepila. Pre Máriu Kolíkovú je absolútnou prioritou presadenie reformy súdnictva a v pozícii formálneho člena koalície je to pohodlnejšie ako odísť zo strany teraz, keď nie je jasné, kto bude zastupovať stranu pri autorizovanom rozhodovaní v koalícii,“ vysvetlil Mesežnikov.

Nepredpokladá, že frakcia Kolíkovej bude chcieť vybudovať úplne novú stranu. Podľa neho sa asi spojí s niektorou existujúcou stranou. „Možno by im bolo bližšie skôr Spolu ako Progresívne Slovensko a nebola by márna ani SaS,“ mienil. Formálne spojenie s inou stranou politológ očakáva až pred parlamentnými voľbami, pretože inak by to mohlo vniesť ďalší rozpor do koalície.

Politológ pochybuje, že Kolíková príde o miesto vo vláde

Nie je vylúčené, že vo vládnom zoskupení sa objavia hlasy, ktoré budú žiadať odchod ministerky spravodlivosti Kolíkovej z vlády. Súčasťou koalície totiž zostane strana Za ľudí.

Mesežnikov pochybuje, že by niekto z koaličných partnerov žiadal kreslo Kolíkovej alebo vicepremiérky Remišovej. „Mohla by to podporiť len Sme rodina alebo nejaká časť OĽaNO. Tretia koaličná strana SaS s tým určite nebude súhlasiť. Nemajú dôvod na to tlačiť. Stále je Za ľudí súčasťou koalície, ale uznávam, že po formálno-technickej stránke to môže byť problém,“ zhodnotil Mesežnikov.

Koalícia sa s veľkou pravdepodobnosťou bude môcť aj naďalej opierať o šiestich poslancov z frakcie Kolíkovej. Ich zástupca zrejme nebude súčasťou vyjednávaní na koaličnej rade. Podľa politológa v koalícii sa rýchlo presvedčia o potrebe komunikácie, čo bude zrejme úloha premiéra Eduarda Hegera.