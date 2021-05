Koronavírus: Na Slovensku budeme mať dva bordové a 44 ružových okresov, opatrenia sa zrejme opäť uvoľnia

Epidemická situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa naďalej výrazne zlepšuje. Od pondelka 3. mája COVID automat opäť prefarbil Slovensko – v treťom stupni varovania máme už iba 10 okresov, do druhého stupňa sa ich zaradilo 60 a prvý stupeň platí pre deväť okresov.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 3. do 9. mája Bordové okresy na Slovensku – tretí stupeň varovania (10) Ilava, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Martin, Myjava, Poltár, Považská Bystrica, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín Červené okresy na Slovensku – druhý stupeň varovania (60) Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I. – V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Košice I. – IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen Ružové okresy na Slovensku – prvý stupeň varovania (9) Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Skalica, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Zlaté Moravce

Od pondelka 10. mája však bude situácia ešte lepšie, pretože budeme mať už len dva bordové okresy (tretí stupeň varovania). Druhý stupeň varovania, teda červená farba, bude platiť pre 33 okresov, prvý stupeň varovania s ružovou farbou pre 44 okresov.

Vďaka zlepšujúcej sa situácii by celé Slovensko mohlo od 10. mája prejsť do prvého stupňa varovania COVID automatu, teda ružovej farby. Viac informácií k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení by mali v piatok poskytnúť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik Ján Mikas.

Naďalej klesá počet prípadov. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 3137 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (utorok – 708, pondelok – 381, nedeľa – 130, sobota – 378, piatok – 509, štvrtok – 467, streda – 564).

Klesá aj počet hospitalizovaných aj pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil 275 ľudí (utorok – 31, pondelok – 48, nedeľa – 41, sobota – 34, piatok – 48, štvrtok – 37, streda – 36).

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte) štvrtok 6. mája 10:51 Polícia SR upozorňuje na dezinformácie a hoaxy, že zaočkované osoby negatívne vplývajú na tých, ktorí očkovaní nie sú. Informovala o tom vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti. Priblížila, že profil „alexwortex69“ s takmer 43-tisíc sledovateľmi šíril na sociálnej sieti cez príspevky, ktoré miznú po 24 hodinách, hoax, že nezaočkované ženy majú problém s menštruáciou, ak sa stretnú so zaočkovanou osobou. Tiež uviedol, že aj prítomnosť zaočkovanej osoby môže vyvolať samovoľné potraty. „Žiadna z vakcín nemôže vplývať na osobu, ktorá nebola očkovaná, a to zahŕňa aj menštruáciu, plodnosť a tehotenstvo. Vakcíny proti COVID-19 obsahujú iba krátku informáciu, ktorá kóduje Spike proteín predstavujúci neškodnú časť vírusu,“ vysvetlila polícia. Dodala, že táto informácia vydrží v tele pár hodín, splní svoj význam a zmizne. Zároveň objasnila, že to nie je živý vírus, a preto sa nemôže šíriť. Ostáva iba v mieste vpichu zaočkovaného a aj to je dôvod, prečo zaočkovaný človek nebude mať pozitívny PCR alebo antigénový test v dôsledku očkovania.

Prievidza 10:22 Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi pre výskyt ochorenia COVID-19 u viacerých zamestnancov zatvoril vo štvrtok služby oddelenia evidencie vozidiel v policajnej budove na Košovskej ceste. Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti. Bez obmedzení bude fungovať pracovisko evidencie vozidiel zriadené v klientskom centre Okresného úradu Prievidza. 10:05 Za stredu pribudlo na Slovensku 343 nakazených koronavírusom po 6 268 vykonaných PCR testoch. Hospitalizácie opäť výrazne klesli, v nemocniciach je o 82 pacientov menej. V stredu zaočkovali viac ako 5-tisíc ľudí. Pribudlo aj ďalších 34 obetí ochorenia COVID-19.

Žilina 9:13 Žilinská samospráva sa rozhodla ukončiť činnosť dvoch mestských mobilných odberových miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, posledné testy v odberových miestach na Hollého ulici a na Hornom vale urobia v piatok 7. mája. „Obe odberové miesta samospráva prevádzkovala v spolupráci so žilinským územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Dôvodom na ukončenie činnosti je zmenená epidemická situácia a uvoľňujúce sa preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu,“ uviedol Miškovčík. Ďalších osem permanentných mobilných odberových miest v Žiline funguje bez zmeny. „Denne aktualizovaný zoznam odberových miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva. V prípade zhoršenia epidemickej situácie je samospráva opäť pripravená posilniť kapacitné možnosti testovania,“ dodal Miškovčík. 9:04 Vo štvrtok 6. mája sa od 10:00 do 12:00 nebude dať prihlasovať na očkovanie. Ako informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch, z dôvodu aktualizácie systému bude systém eVakcinacia odstavený.