Koronavírus: Počet hospitalizovaných sa výrazne znižuje, očkovať by sa mohla aj sprevádzajúca osoba (online)

Epidemická situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa naďalej výrazne zlepšuje. Od pondelka 19. apríla už nemáme ani jeden čierny okres. Bordových ich je 27, červených 48 a štyri sú v ružovom I. stupni varovania.

Od budúceho týždňa bude v treťom stupni varovania 22 okresov, do druhého sa zaradí 52 okresov a prvý stupeň bude platiť pre päť okresov.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 19. do 25. apríla Bordové okresy na Slovensku (27) Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina Červené okresy na Slovensku (48) Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice – okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Ružové okresy na Slovensku (4) Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce

Vďaka tomu, že sa situácia zlepšuje sa môžu postupne začať uvoľňovať opatrenia. Od pondelka 19. apríla sa otvorili obchody a služby, podmienkou je jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test. Umožnený je s testom aj pohyb v prírode mimo okres. Otvorili sa kostoly, a to s rovnakými podmienkami ako obchody a služby. Povoľuje sa šport v exteriéri, a to v skupine 6 osôb a s testom. Ľudia môžu od pondelka navštíviť aj zoologické a botanické záhrady, či knižnice. Zároveň svoje služby opätovne môžu ponúkať aj hotely a penzióny avšak zatiaľ bez reštaurácií. Od pondelka 26. apríla sa dostali zelenú aj terasy kaviarní a reštaurácii aj fitnes centrá.

Zmeny v opatreniach, ktoré sú platné od pondelka 19. apríla 2021. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Naďalej klesá počet prípadov. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 4049 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (štvrtok – 485, streda – 677, utorok – 764, pondelok – 642, nedeľa – 93, sobota – 638, piatok – 750).

Klesá aj počet hospitalizovaných aj pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Po dlhom čase klesol počet ventilovaných pacientov pod 250. Reprodukčné číslo je aktuálne na hodnote 0,9 až 1. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil 435 ľudí (štvrtok – 48, streda – 53, utorok – 60, pondelok – 72, nedeľa – 66, sobota – 63, piatok – 73).

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte) piatok 23. apríla 19:00 Online prenos (minúta po minúte) sme ukončili, aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom vám prinesieme aj v sobotu. 18:20 Z tridsať na sto kilometrov sa od pondelka 26. apríla predĺži diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov. Po novom sa tiež nebude povinnosť karantény vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do sto kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do danej vzdialenosti. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá upravuje režim na hraniciach. Ako v piatok informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, účinnosť nadobudne v pondelok 26. apríla od 6:00. Výnimku z povinnosti absolvovať karanténu budú mať rovnako občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do sto kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. V oboch prípadoch je podľa hovorkyne potrebné mať negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19, nie starší ako sedem dní. Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia. Pribudnú tiež niektoré špecifické výnimky z karantény bez potreby negatívneho testu. Týka sa to osôb dôležitých z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva. Rovnako aj tých, ktoré zabezpečujú veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá, a to po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva. Výnimku budú mať aj vlastníci a držitelia zvierat, ktorí sa vyberú na veterinárne vyšetrenie, chirurgický zákrok či liečbu zvieraťa. Negatívny test nebudú potrebovať ani občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci, ktorí budú prechádzať Slovenskom do iného štátu Únie. Prejsť však musia bez zastavenia. Povolené je len nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie SR. 18:01 Švajčiarsko vyradilo od štvrtka 22. apríla Slovenskú republiku zo zoznamu rizikových krajín. To znamená, že po príchode zo Slovenska do Švajčiarska už nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. 17:20 Európska lieková agentúra (EMA) v piatok odporučila, aby sa ľudia zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca zaočkovali aj druhou dávkou. Zástupca výkonnej riaditeľky EMA Noël Wathion na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že by očkovanie druhou dávkou látky Vaxzevria po štyroch až 12 týždňoch od prvej dávky malo pokračovať. Zatiaľ nie je podľa agentúry známe, či je riziko zriedkavých krvných zrazenín po očkovaní iné, ako riziko vyvolané prvou dávkou. Výhody vakcíny však podľa odborníkov prevyšujú riziká. 15:45 Nákupný čas pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby bude naďalej platiť od 9:00 do 11:00. Vyčlenené nákupné hodiny budú ako doteraz určené počas pracovných dní pre predajne potravín a drogérií. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR toto opatrenie vo vyhláške nezmenil. Ako informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, ak sa bude epidemická situácia naďalej zlepšovať, hygienici sú otvorení diskusii o skrátení týchto hodín a postupom času aj o ich úplnom zrušení. „Počas uvoľňovania opatrení je z nášho pohľadu dobré a dôležité, ak je vyhradený nákupný čas pre osoby nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, vrátane ich sprievodcov. Ide o najzraniteľnejšie skupiny ľudí,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Zároveň vyzval osoby, pre ktoré je nákupný čas vyhradený, aby ho využívali vždy, keď je to možné. 15:20 Dáta bez pátosu na svojej Facebookovej stránke zverejnili graf, ako sa počas 111 dní roka 2021 vysporiadali s pandémiou v Európe. Do grafu dali tie krajiny, kde došlo k poklesu oproti začiatku roka.

Prešovský kraj 14:33 Od piatka 23. apríla sa môžu obyvatelia Prešovského kraja informovať o očkovaní vo veľkokapacitných očkovacích centrách PSK prostredníctvom špeciálnych liniek. V prevádzke budú počas očkovania, prešovská linka bude fungovať nonstop. Očkovanie v kraji pokračuje aj počas tohto víkendu, keď bude v troch očkovacích centrách k dispozícii 6 900 vakcín. Ako vysvetlila Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), spustiť call centrum pre svoje veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC) sa kraj rozhodol pre množiace sa otázky zo strany verejnosti. Ľuďom budú k dispozícii štyri telefónne linky. „Riaditelia našich škôl, kde veľkokapacitné očkovacie centrá prevádzkujeme, ale aj naši zamestnanci odpovedajú denne na stovky e-mailov a telefonátov zo strany verejnosti v súvislosti s očkovaním. Chceme ich od toho odbremeniť a zároveň uľahčiť ľuďom prístup k informáciám, na ktoré možno nevedia nájsť hneď odpoveď. Preto sme od dnešného dňa dali do prevádzky telefónne linky a nonstop call centrum, ktoré sa bude výlučne venovať otázkam súvisiacim s očkovaním v našich veľkokapacitných centrách. Som presvedčený, že táto služba pre občanov nájde svoje využitie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Do veľkokapacitných očkovacích centier PSK sa môžu občania dovolať v čase očkovania od 7:00 do 19:00. Pre VKOC Prešov je zriadená linka 0902 988 406, pre VKOC Humenné linka 0902 988 407, pre VKOC Poprad linka 0902 988 408 VKOC a pre VKOC Stará Ľubovňa linka 0902 988 410. K týmto linkám pribudne od 1. mája ešte linka pre VKOC Bardejov 0902 988 409. „Call centrum VKOC Prešov bude prijímať hovory nepretržite 24 hodín denne sedem dní v týždni. To znamená, že po skončení očkovania v krajských centrách budú regionálne linky presmerované na tú prešovskú,“ dodala Heilová. Na nadchádzajúci víkend 24. a 25. apríla má PSK zakontrahovaných od ministerstva zdravotníctva 6 900 vakcín, pričom avizovaných bolo pôvodne len 4 466. V Prešove a Poprade sa tak bude očkovať v sobotu aj v nedeľu, v Humennom len v sobotu. Pre Prešov je určených po 1 900 vakcín a pre Poprad 1 100 vakcín na oba dni. Humenné má k dispozícii na tento víkend 900 vakcín. Očkovanie v Starej Ľubovni sa budúci týždeň pre nedostatok vakcín neuskutoční.

13:57 Mobilné odberové miesta možno od leta zaniknú. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský totiž avizoval zmeny v testovacej stratégii, ktoré budú zároveň prípravou na tretiu vlnu pandémie. Po novom by sa mal štát sústrediť na masívne PCR testovanie a vyhľadávanie ohnísk nákazy. Práve na lokalizovanie ohnísk by sa podľa Lengvarského mohol použiť systém testovania odpadových vôd. Všetky mobilné odberové miesta majú aktuálne zmluvy platné do 30. júna. „Dovtedy musí prísť rozhodnutie, ako sa bude pokračovať ďalej,“ povedal minister po stretnutí s novinármi. Zároveň potvrdil, že jednou z možností je aj to, že takéto miesta zaniknú. Do úvahy pripadá testovanie odpadových vôd. Spočívalo by v tom, že sa bude v týchto vodách monitorovať celkový stav vírusu. Pri zvýšení hodnôt je možné trasovaním prísť až do bodu, kde sa nachádza konečná vetva kanalizačného systému. Znamená to vyhľadanie ohniska až úroveň školy, závodu, či napríklad bytového domu. Ako uviedla vo štvrtkovej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), od plošného testovania by sa mohlo upustiť v najbližších mesiacoch. Avizovala tiež plány ministra zdravotníctva zamerať sa na testovanie odpadových vôd. Pri ďalšom testovaní sa podľa nej štát plánuje zameriavať na ohniská, školy, firmy či hromadné podujatia. Poslanec NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v diskusii doplnil, že aktuálna forma celoplošného a stále povinného testovania je absolútne nevhodná a je to mrhanie peňazí. Súhlasí však s tým, že zmysel má cielené testovanie v ohniskách. S predsedníčkou zdravotníckeho výboru sa zhodli v tom, že súčasná forma testovania nemá opodstatnenie.

13:41 Zaočkovať by sa po novom mohla aj sprevádzajúca osoba. Osoby staršie ako 18 rokov, ktoré budú pri očkovaní sprevádzať seniora nad 70 rokov, by tak mohli byť zaočkované spolu s ním. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po stretnutí s novinármi. Reálne by to podľa neho mohlo byť už v priebehu budúceho týždňa. „Sľubujem si od toho to, že budú mladí ľudia presviedčať starších, aby sa šli zaočkovať spolu,“ povedal Lengvarský. Rezort už navrhol vyhlášku, momentálne je v legislatívno-technickej úprave. 13:13 Samotesty nakoniec do domácností rozdávať nebudú. Ministerstvo zdravotníctva totiž v súčasnosti nepredpokladá výraznejšie domáce samotestovanie. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský konštatoval, že by samotestovanie mohlo fungovať na báze dobrovoľnosti. „Každý, kto má záujem, si test môže kúpiť v lekárni,“ povedal po stretnutí s novinármi. Samotesty, ktoré nakúpil štát, sa však vyhadzovať nebudú. Zostalo z nich ešte 20 miliónov a bežne sa využívajú v mobilných odberových miestach. 12:48 Otvorenie čakárne pre ľudí nad 18 rokov aj výber vakcíny by mohli byť reálne do niekoľkých týždňov. Ako po stretnutí s novinármi uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, otvoreniu čakárne pre všetky vekové kategórie aktuálne bráni iba obava, či systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) nápor zvládne. „Musím byť definitívne presvedčený, že to bude fungovať,“ podotkol. Minister sa podľa jeho slov bojí prípadného technického zlyhania. Zároveň potvrdil, že systém NCZI je pripravený aj na registráciu na očkovanie Sputnikom V, aktuálne sa však spúšťať nebude. 12:15 Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V zverejní minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aj v prípade, ak s tým nebude súhlasiť ruská strana. Povedal to po piatkovom stretnutí s novinármi. Napriek tomu rezort stále čaká na stanovisko Ruska, podľa ministra však bude čakať maximálne niekoľko dní. Lengvarský zároveň potvrdil, že ak ruská strana zverejnenie zamietne, Slovensku hrozí finančná sankcia. Bližšie to však komentovať nechcel. Ak sa nakoniec štát rozhodne očkovanie Sputnikom V spustiť, mal by najprv odkúpiť 200-tisíc vakcín, ktoré sú aktuálne na našich skladoch. Ruská strana totiž platbu za dodávku týchto vakcín Slovensku vrátila. Zatiaľ by sa objednávka na vakcíny podľa ministra nezvyšovala, následne sa o prípadnej ďalšej objednávke rozhodne podľa záujmu Slovákov o túto vakcínu. 11:50 Prezidentka SR Zuzana Čaputová navrhuje prehodnotiť režim návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú plne zaočkované. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec s tým, že hlava štátu sa v tejto súvislosti obrátila aj na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO). Prezidentka podotkla, že klienti zariadení sociálnych služieb trávili dlhé mesiace v odlúčení. „Oni aj ich blízki sa tešia na skoré obnovenie návštev, ktoré má pozitívne dopady na ich pohodu a duševné zdravie,“ objasnila. Z informácií, ktoré má k dispozícii, vyplýva, že zariadenia sociálnych služieb dostávajú v súvislosti s návštevami klientov protichodné signály z ministerstva zdravotníctva a z ministerstva práce. Strižinec uzavrel, že z daných dôvodov považuje prezidentka aktualizáciu COVID automatu za vhodnú príležitosť pre zosúladenie komunikácie rezortov, a najmä pre zlepšenie situácie klientov zariadení sociálnych služieb.

11:28 Vakcíny od konzorcia Pfizer–BioNTech a spoločnosti AstraZeneca výrazne znižujú riziko nákazy koronavírusom už po podaní prvej dávky. Informovala o tom v piatok Oxfordská univerzita. Výskum sa opiera o výsledky testov, na ktorých sa od apríla do decembra zúčastnilo v Anglicku a Walese viac ako 370-tisíc ľudí. Závery štúdie zatiaľ neboli publikované v recenzovanom vedeckom časopise. Počas troch týždňov od podania prvej dávky ktorejkoľvek z testovaných vakcín miera infekcií ochorením COVID-19 klesla o 65 percent, tvrdia vedci. Po podaní druhej dávky bola redukcia ešte výraznejšia. 10:34 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook priblížilo, ako presvedčiť babku a dedka, aby sa dali zaočkovať.

Bardejov 10:19 V súvislosti s avizovaným prechodom ďalších ročníkov základných škôl na prezenčnú formu vyučovania od pondelka 26. apríla pripraví samospráva mesta Bardejov štyri odberné miesta na antigénové testovanie. Testovanie sa uskutoční na štyroch základných školách v sobotu 24. apríla. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, samospráva chce takto vyjsť v ústrety všetkým, ktorí sa potrebujú dať testovať na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude od 8:00 do 20:00 s hygienickými prestávkami a prestávkou na obed. Vytvorené budú odberné miesta v základných školách Komenského, Wolkerova, na ulici Pod Vinbargom a Námestí arm. gen. L. Svobodu. Na testovanie sa je potrebné prihlásiť prostredníctvom internetu. Prihlasovacie linky na jednotlivé odberné miesta sú k dispozícii na webovej stránke mesta. „Dúfame, že vytvorením podmienok pre testovanie uľahčíme žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl, ako aj rodičom žiakov prechod z dištančnej na prezenčnú formu vyučovania,“ dodal Hij. 10:07 Za štvrtok na Slovensku pribudlo 485 nových prípadov nákazy koronavírusu, laboratóriá vykonali 6563 PCR testov. Pľúcnej forme ochorenia COVID-19 podľahlo 48 ľudí. Hospitalizácie pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň opäť klesli, ich počet sa znížil o 90. Pribudlo 8062 zaočkovaných.

9:34 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook priblížilo, ako prebieha očkovanie vo veľkokapacitnom centre v Trnave.

Žilinský kraj 9:27 V štyroch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je aktuálne obsadených 117 lôžok pacientmi s ochorením COVID-19. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková. Obsadenosť COVID lôžok sa tak v porovnaní s minulým týždňom znížila o takmer 40 percent. Výrazne sa zlepšila situácia v čadčianskej nemocnici, kde počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 medzitýždenne klesol z 84 na 61. „Liptovská nemocnica eviduje aktuálne 15 pacientov s ochorením COVID-19, 24 COVID lôžok je obsadených v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená a 17 pacientov eviduje nemocnica v Dolnom Kubíne,“ konkretizovala Pekarčíková s tým, že 19 pacientov potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. 9:11 Štúdia uskutočnená vo viacerých krajinách naznačuje, že tehotné ženy nakazené ochorením COVID-19 majú vyššie riziko úmrtia, hospitalizácií na jednotke intenzívnej starostlivosti, predčasného pôrodu a ďalších komplikácií. Výsledky štúdie boli zverejnené vo štvrtok v časopise Journal of the American Medical Association Pediatrics. Na výskume sa zúčastnili stovky tehotných žien v 18 krajinách na celom svete. Sponzoroval ho výskumný fond britskej Oxfordskej univerzity. Tehotenstvo spôsobuje v tele rôzne zmeny, pre ktoré môžu byť ženy zraniteľné koronavírusom. Tehotné ženy však môžu získať určitú ochranu očkovaním. Nedávne výskumy preukázali, že očkovanie vakcínami Moderna a Pfizer je bezpečné i počas tehotenstva. U zaočkovaných tehotných žien bola miera potratov, predčasných pôrodov a ďalších komplikácií porovnateľná s mierami zaznamenanými v publikovaných správach o tehotných ženách pred pandémiou. 9:00 Vitajte pri sledovaní piatkového online prenosu aktuálnych informácii v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

štvrtok 22. apríla 20:00 Online prenos (minúta po minúte) sme ukončili, aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom vám prinesieme aj v piatok. Prešovský kraj 16:43 V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) je pre študentov končiacich ročníkov aktuálne otvorených takmer 89 percent stredných škôl v pôsobnosti župy. Tento stav by sa nemal meniť ani po avizovanom návrate žiakov všetkých ročníkov stredných škôl od budúceho týždňa v súlade s platným školským COVID automatom pre jednotlivé okresy, keďže všetky okresy kraja sú v 2. a 3. stupni varovania. Na prezenčnú formu vyučovania však prejdú prvé štyri ročníky osemročných gymnázií v okresoch Prešov, Humenné a Sabinov. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Pripomenula, že otvorenie končiacich ročníkov stredných škôl štát umožnil od 8. februára, a to na základe platného školského automatu a s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v každom okrese. Za uvedené obdobie počet takto otvorených župných stredných škôl v kraji neklesol pod hranicu 70 percent. „Štandardom počas celého obdobia je 75 až 85 percent otvorených škôl. K 21. aprílu bolo pre prezenčnú formu vyučovania otvorených až 64 župných stredných škôl z celkového počtu 72, čo predstavuje 88,8 percenta,“ skonštatovala Jeleňová. Na dištančnom vzdelávaní ostali žiaci štvrtých ročníkov s nutnosťou ubytovania v školskom internáte a so sťaženými podmienkami na dochádzanie do škôl, a takisto školy v prípade pozitivity žiakov či učiteľov, prípadne karantény. Dištančne sa vzdelávalo na škole, ktorá má veľa žiakov na internáte, alebo sa okres, v ktorom pôsobí, prepol do čiernej farby COVID automatu. „K situácii v školstve ovplyvnenej pandémiou koronavírusu sme pristúpili flexibilne a živo sme sa zaujímali o to, ako prebieha vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov a v skupinách 5 plus 1 na našich stredných školách. Považovali sme za dôležité, aby boli títo žiaci fyzicky v triedach, ale aj na praktickom vyučovaní, samozrejme, ak to situácia dovolí a mohli naberať potrebné zručnosti a vedomosti. Zdravie je a bude prvoradé, kvalitné vzdelávanie však nesmie ostať v úzadí,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský. Z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú na stredných školách má dôjsť od pondelka 26. apríla podľa tzv. regionálneho COVID automatu. „Konkrétne stredné školy majú fungovať v kompletnom režime v okresoch s ružovou farbou, teda v prvom stupni varovania. Na základe aktuálnych dát a nového rozdelenia okresov v rámci regionálneho covidového automatu schváleného vládou 21. apríla je už teraz jasné, že žiadne naše školy v plnom režime neotvoríme, pretože okresy Prešovského kraja sa budú nachádzať v 2. alebo 3. stupni varovania, kde sú okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča a Snina. V druhom stupni varovania je už ale napríklad umožnené prezenčné vyučovanie aj pre prvé štyri ročníky osemročných gymnázií,“ spresnil vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman. Počas nasledujúceho týždňa teda bude prezenčné vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prebiehať v režime ako doposiaľ. Na túto formu vyučovania po novom prejdú aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré sa nachádzajú v okresoch zaradených do 2. stupňa varovania – teda do červenej farby. Zo župných gymnázií sa otvoria nižšie ročníky konkrétne v okresoch Prešov, Humenné a Sabinov. Lučenec 15:39 Napriek uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s epidemickou situáciou na Slovensku ostáva situácia v okrese Lučenec naďalej vážna. Ako mesto informuje na sociálnej sieti, Lučenecký okres sa radí medzi najhoršie okresy na Slovensku so 14-dennou incidenciou 1 037 pozitívnych na ochorenie COVID-19 na 100-tisíc obyvateľov. V rámci Banskobystrického kraja je na tom najhoršie. Otváranie škôl pre ďalšie ročníky druhého stupňa sa okresu zatiaľ netýka, do školy zatiaľ nepôjdu ani stredoškoláci. Okres zostáva bordový, teda v treťom pásme varovania podľa COVID automatu. „Dôrazne vyzývam obyvateľov mesta Lučenec a jeho okolia, aby sme ešte vydržali a zostali zodpovední. Verím, že v prípade dodržiavania opatrení sa začne situácia aj v našom okrese postupne zlepšovať. Všetci predsa chceme, aby školu mohli navštevovať všetky deti druhého stupňa a stredoškoláci,“ uviedla lučenecká primátorka Alexandra Pivková. Mestský úrad v Lučenci pracuje naďalej v obmedzenom režime. Občanov mesto žiada, aby svoju agendu vybavovali telefonicky, elektronicky a poštou. Využiť môžu aj schránku zriadenú pred vchodom do mestského úradu. Mesto uvoľnilo opatrenia v prípade detských a športových ihrísk, mestská autobusová doprava už funguje v plnom režime, otvorený je aj zberný dvor a kompostáreň. Samospráva naďalej všetkých vyzýva na dodržiavanie základných opatrení. 15:21 O znížení dani z pridanej hodnoty (DPH) v turizme či v gastre sa nateraz nehovorí. „Zatiaľ to nie je téma na vláde,“ povedal v rámci online diskusie na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal. Pri znižovaní DPH sa musí podľa neho nájsť široký konsenzus, ktorému musí predchádzať poriadna analýza. 14:54 Sedemdňový priemer nových prípadov z PCR testov je 600, píšu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti Facebook.

14:11 Počas prvého dňa prijal rezort dopravy viac ako tisíc žiadostí o podporu na cestovný ruch a gastro. Podnikatelia zatiaľ požiadali o podporu v celkovom objeme 12 miliónov eur. Schému pomoci ministerstvo dopravy navýšilo o ďalších 120 miliónov eur. Peňazí na odškodnenie podnikateľov v cestovnom ruchu a v gastre by malo byť podľa odhadov ministerstva dopravy dostatok. „Myslíme si, že tá pomoc by mala byť dostatočná,“ povedal počas online diskusie generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Radúz Dula. Ministerstvo dopravy spustilo ďalšiu etapu finančnej pomoci pre gastro a domáci cestovný ruch vo štvrtok. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu tak už môžu podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Podnikatelia môžu žiadať o pomoc za celé obdobie pandémie v schéme „de minimis“, teda do výšky 200-tisíc eur. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Celkovo pôjde na pomoc domácemu cestovnému ruchu 220 miliónov eur. 13:51 Autodopravcovia by sa mali dočkať odškodnenia za pandémiu na budúci týždeň. Ako počas online diskusie na sociálnej sieti povedal minister dopravy Andrej Doležal, v týchto dňoch prebiehajú rokovania s ministerstvom financií. „Vidím tam svetlo na konci tunela, myslím, že to sfinalizujeme na budúci týždeň,“ povedal Doležal. Konkrétnosti nateraz neprezradil.

Poprad 12:47 V popradskej nemocnici je hospitalizovaných 33 pacientov s ochorením COVID-19. Situácia sa tam výrazne zlepšila už počas minulého týždňa. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda, na oddelení so špeciálnym režimom je dnes hospitalizovaných 27 pacientov, pričom kapacita lôžok je 46. Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) leží šesť pacientov, voľné sú ešte štyri lôžka. Na otázku, či pri nižšom počte hospitalizovaných nemocnica časom uvoľní lôžka na anestéziologickom oddelení a spustí zákroky, hovorkyňa odpovedala, že bude postupovať v zmysle usmernení Ministerstva zdravotníctva SR. „V tejto chvíli analyzujeme súčasný stav a aktuálne možnosti, po celý čas sledujeme, či bude mať dopad na zmenu zlepšujúcej sa situácie aktuálne postupné uvoľňovanie opatrení,“ uviedla Galajda. Okres Poprad prešiel podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla po troch týždňoch z čiernej do bordovej farby, teda tretieho stupňa varovania. 11:45 Od novembra 2020 do marca 2021 presunuli takmer tritisíc pacientov s ochorením COVID-19, ktorí potrebovali kyslíkovú liečbu.

10:59 Od pondelka 26. apríla sa budú môcť v piatich okresoch vrátiť do škôl všetci žiaci základných a stredných škôl. Má ísť o okresy Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce.

10:33 Tri štvrtiny zamestnávateľov na Slovensku nechávajú rozhodnutie o očkovaní, respektíve neočkovaní proti ochoreniu COVID-19, plne na rozhodnutí svojich zamestnancov. Neznamená to však, že je im to ľahostajné. Viac ako polovica z nich chce zamestnancov aktívne podporovať a motivovať, aby sa zaočkovať dali. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku. Firmy a zamestnávatelia by sa radi na urýchlení tempa očkovania ich zamestnancov aj aktívne podieľali, a to najčastejšie formou spolupráce s očkovacím centrom. Touto cestou by chcela ísť tretina veľkých firiem, aj pätina živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 50-tisíc eur. V priemere každý siedmy zamestnávateľ by chcel zabezpečiť očkovanie priamo v priestoroch pracovísk. Logicky, častejšie túto možnosť preferujú väčšie firmy, pre ktoré je táto možnosť najefektívnejšia. Až 40 % zamestnávateľov zároveň uviedlo, že pre pandémiu boli nútení pozastaviť výrobu alebo prevádzku. Ďalších 59 % oslovených podnikateľov a firiem muselo pre pandémiu výrobu alebo prevádzku obmedziť. Iba 20 % firiem zatiaľ nemuselo nijako reagovať.

10:05 Za stredu pribudlo na Slovensku ďalších 677 nakazených koronavírusom, laboratóriá vykonali 6796 PCR testov. O 53 sa zvýšil počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Hospitalizácie pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň opäť výrazne klesli, ich počet sa znížil o 138. Pribudlo 6301 zaočkovaných.

