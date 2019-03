Košice odstúpia od organizácie EYOF, rozhodli mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí

aktualizované 22. marca 14:20

KOŠICE 22. marca (WebNoviny.sk) – Mesto Košice odstúpi od organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021.

Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí na svojom piatkovom mimoriadnom rokovaní rozhodli o ukončení všetkých aktivít smerujúcich ku konaniu 16. ročníka tohto podujatia v Košiciach. Stotožnili sa tak s odporúčaním, ktoré na štvrtkovom rokovaní prijala Mestská rada.

Mesto žiadalo miliónovú dotáciu

Námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová (Fungujúce Košice) v úvode mimoriadneho zasadnutia informovala o rokovaní s vládou a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), na ktorom mesto neúspešne žiadalo o navýšenie 12-miliónovej dotácie poskytovanej vládou na organizáciu podujatia o ďalších 10 miliónov eur, k čomu zaviazali vedenie mesta mestskí poslanci na predchádzajúcom zasadnutí pred dvoma týždňami.

Jaroslav Polaček vo svojom následnom vyhlásení uviedol, že ako primátor nemôže akceptovať polovičné a predražené riešenia pre mesto. „Táto vláda nám vo veci športu nepomôže, musíme si pomôcť sami. Rozsiahla diskusia je dôkazom, že nám všetkým na športe v Košiciach záleží, čo je pre nás zaväzujúce,“ uviedol Polaček.

Pripomenul, že napriek rokovaniam sa mestu nepodarilo získať väčšiu podporu od vlády. „A to napriek tomu, že samotná vláda zaradila toto podujatie vo svojom programovom vyhlásení medzi svoje priority,“ dodal primátor.

Zmluva s olympijskými výbormi

V prejave kritizoval aktuálnu nepripravenosť, neplnenie a nedodržanie časového harmonogramu prípravy podujatia od roku 2016. „Ak by sme letné hry 2021 predsa len chceli zorganizovať, Košice by to vyšlo poriadne draho. A náš účet v miliónoch eur by nikto iný ako my sami nepreplatil,“ zdôraznil Polaček.

Primátor dokonca označil zmluvu, ktorú mesto Košice v roku 2016 podpísalo s olympijskými výbormi, za neplatnú. Zdôvodnil to tým, že nebola riadne zverejnená v zmysle zákona a teda nenadobudla účinnosť.

„V chronológii nedostatkov a nepripravenosti si teda vytvorme názor o ľuďoch, ktorí toto mesto riadili osem rokov. Mesto nedodržalo zmluvné záväzky a urobilo veľmi málo pre EYOF 2021,“ dodal Polaček.

Veľké riziká

Zámer odstúpiť od konania hier označil v rozprave poslanec Milan Lesňák (nezaradení) za hroziacu blamáž. Viacerí poslanci sa v diskusii kriticky vyjadrili k zlému stavu pripravenosti celého podujatia a kritizovali za to bývalé vedenie mesta. Zástancovia podujatia hovorili o šanci vyriešiť žalostný stav športovísk a urobiť niečo pre športujúcu mládež.

„Košičania si zapamätajú, kto bude hlasovať proti a zrátajú vám to o necelé štyri roky,“ varoval poslanec Michal Djordjevič (nezaradení). Potrebu rekonštrukcie športovísk nespochybňovali ani ďalší poslanci, chceli ju však riešiť postupne a od organizácie podujatia radšej odstúpiť.

„Nemáme vešteckú guľu. Možno by sme podujatie zorganizovať stihli, no riziká sú tak veľké, že miska váh sa preklápa na stranu, aby sme sa práva na organizáciu vzdali. Oveľa väčšia blamáž totiž bude, keď pol roka pred konaním zistíme, že to nestihneme, ako teraz korektne povedať, že nepodstúpime to riziko a odstúpime od organizácie podujatia,“ uviedol poslanec Róbert Schwarz (Košickí aktivisti a nezávislí).

Trojhodinová búrlivá diskusia

Na zasadnutí sa zúčastnili aj viacerí občania, ktorí podporovali organizáciu podujatia. Traja športoví funkcionári vystúpili v rozprave priamo pred poslancami. V takmer trojhodinovej búrlivej diskusii padlo viacero návrhov na uznesenie.

Poslanci postupne nepodporili dostatočným počtom hlasov štyri návrhy na pokračovanie v organizácii podujatia. Prijali až návrh námestníčky Gurbáľovej, v ktorom žiada primátora pre nedostatočnú investičnú a finančnú pripravenosť projektu a zabezpečenia bezodkladne ukončiť všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu konania podujatia. Za takýto návrh hlasovalo 20 poslancov, 16 bolo proti a dvaja sa hlasovania zdržali.

„Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva ešte dnes odíde list Európskym olympijským výborom, ako aj Slovenskému olympijskému výboru,“ uviedol v reakcii na výsledok hlasovania primátor.

Riziká prevážili možnosti mesta

Poslanci zároveň uznesením požiadali Polačeka o vypracovanie akčného plánu dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na najbližšie štyri roky, do ktorej by mesto investovalo minimálne 10 miliónov eur.

Na tento účel použijú externé zdroje v maximálnej výške 10 miliónov eur. Po prerokovaní v príslušných komisiách a schválení mestským zastupiteľstvom následne tento akčný plán zapracujú do Koncepcie rozvoja športu na roky 2015 – 2020. Polaček v nadväznosti na to dodal, že Košičania v súvislosti s budovaním infraštruktúry neprišli o žiadne prostriedky.

„Určite je mi ľúto, že nebudeme môcť toto nádherné podujatie uskutočniť, ale riziká jednoducho prevýšili možnosti nášho mesta. Náš rozpočet nie je nekonečný. Naším volebným posolstvom bolo, aby sme zastavili korupciu, predražené zákazky a provízny systém. Košičania o nič neprídu a v najbližšom období predstavíme investičný plán, v ktorom si každý príde na svoje,“ uviedol primátor v súvislosti s investíciami do športovej infraštruktúry.

Vedenie sa bojí výzvy

Poslanec Miroslav Špak (nezaradený), ktorý podporoval pokračovanie organizácie podujatia, na margo hlasovania uviedol, že o jeho neusporiadaní rozhodla len jemná väčšina poslancov. „Nové vedenie sa bojí výzvy. Nie sú personálne vybavení a jedine obavy im nahovárajú, že do toho nejdeme. Ja som na sto percent presvedčený, že sa podujatie dalo urobiť. Peniaze na to máme,“ reagoval Špak.

„Je mi ľúto, že mesto Košice pre neschopnosť svojho vedenia prepáslo životnú šancu a teraz sa bude so závisťou pozerať na iné slovenské mesto, kde budú rásť nové športoviská pre túto mládežnícku olympiádu,“ uviedol vo svojom stanovisku k hlasovaniu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a bývalý primátor Košíc Richard Raši.

Multišportové olympijské podujatie európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov sa malo v Košiciach uskutočniť od 24. júla do 1. augusta 2021. Na podujatí sa predpokladá účasť 3 700 športovcov z 50 štátov.

Prezident SOŠV Anton Siekel už predtým avizoval, že nepripúšťa možnosť, aby Slovensko o organizáciu podujatia prišlo a pokiaľ sa Košice rozhodnú od podujatia odstúpiť, budú hľadať alternatívne mesto, ktoré si trúfne takéto podujatie dôstojne pripraviť.