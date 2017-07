Kotlebovcov treba podľa Sulíka vtiahnuť do verejnej diskusie

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Predstaviteľov strany Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je potrebné vtiahnuť do verejnej diskusie.

Sulík upozorňuje na program ĽSNS

Myslí si to predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, ktorý to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

„Aby boli nútení vysvetliť časť svojho programu,” povedal Sulík s tým, že podľa výpočtov Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) ich ekonomický program by krajine spôsobil sedem a pol percentný deficit.

„Dopadli by sme ako Grécko. To treba ľuďom hovoriť. Chápeme, že volia Kotlebu, lebo sú sklamaní a dúfajú, že on spraví poriadok. Ale naleteli mu, ak by mal vládnuť, ekonomika pôjde dole potokom,” dodal Sulík.

SaS vylučuje spoluprácu aj so Smerom-SD

Líder liberálov dodal, že ĽSNS je jednou z dvoch strán, s ktorými by SaS v možnej budúcej vláde určite nespolupracovala.

„Vylúčili sme Smer-SD z ideologických dôvodov a pre vysokú mieru korupcie. A ĽSNS pre jej fašistické znaky a prejavy, pre ich program a preto, že sú za vystúpenie z NATO a EÚ. To pre nás neprichádza do úvahy,” vysvetlil.

Ostatné politické subjekty predseda SaS nevylúčil. „To uvidíme až po voľbách. Toto budete odo mňa počuť až do volieb,” uzavrel.