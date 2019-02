Kresťanskí demokrati predstavili kandidátov na europoslancov, lídrom je Štefanec

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Kandidačnú listinu Kresťanskodemokratického hnutia do májových eurovolieb povedie súčasný europoslanec Ivan Štefanec. Agentúru SITA o tom informoval hovorca KDH Stano Župa s tým, že hnutie kandidátku podalo v nedeľu 24. februára popoludní.

Chcú silné Slovensko

Ďalšími kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu za KDH sú Miriam Lexmann, Marián Čaučík, Andrej Klapica, Miriam Kuzárová, Lucia Gurbáľová, Ján Hencel, Michal Považan, Veronika Jankovičová, Radoslav Kozák, Ondrej Tunega, Martin Šmilňák, Tomáš Merašický a Ján Figeľ.

„Kresťanskí demokrati chcú silné Slovensko v Európe, ktoré si zachová národnú suverenitu. Slovensko musí mať vždy právo rozhodovať o svojich národných záujmoch. Budeme aj naďalej presadzovať rodinu ako základný prvok každej spoločnosti a budeme podporovať jej rozvoj. Budeme presadzovať právo na život od počatia až po prirodzenú smrť. Chceme zdravé slovenské potraviny a nie dvojakú kvalitu výrobkov,“ uviedlo KDH.

Európa musí byť podľa kresťanských demokratov postavená na kresťanských hodnotách, ktoré budeme brániť na Slovensku aj v Európe, „lebo kresťanskí demokrati EÚ vytvorili, kresťanskí demokrati teraz držia EÚ pokope, kresťanskí demokrati rozhodnú, čo ďalej s EÚ.“

Neistota s brexitom

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Európania o svojich zástupcoch naprieč celou EÚ rozhodnú od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája. Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom.

Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slovensko malo 13 poslancov.

Ak sa Británii podarí odísť, Slovensko získa v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát.