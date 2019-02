Strana Smer-SD navrhne 14 kandidátov na europoslancov, lídrom je Beňová

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – Na čele kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu bude za vládnu stranu Smer-SD súčasná europoslankyňa Monika Beňová, dvojkou bude poslanec NR SR Miroslav Číž a tretím bude Robert Hajšel, ktorý je v súčasnosti riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave.

Navrhne aj Mladých sociálnych demokratov

Uviedol to na utorkovom tlačovom brífingu predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že v utorok podvečer kompletnú kandidátku so 14 menami musí schváliť predsedníctvo strany.

„V piatok chceme kandidátku odovzdať. Podľa stanov má predseda strany právo navrhnúť kandidátku, potom ju schvaľuje predsedníctvo,“ priblížil Fico. Ako šéf Smeru-SD dodal, že na kandidátke budú aj ľudia z mládežníckeho združenia Mladí sociálni demokrati. „Predpokladám, že tak ako sme sa dohodli, na sto percent bude návrh schválený,“ dodal.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Svojím rozhodnutím zverejneným na stránke slov-lex.sk to potvrdil predseda NR SR Andrej Danko, v ktorého kompetencii je vyhlasovanie termínov volieb. Európania o svojich zástupcoch naprieč celou EÚ rozhodnú od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája.

Danko zároveň určil aj lehoty na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára. Zároveň určil aj lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla.

Neistota s brexitom

Politické strany teraz majú možnosť do 24. februára podať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorých právoplatnosť následne preverí Štátna komisia.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slováci mali 13 poslancov.

Ak sa Británii podarí odísť, Slováci získajú v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát.