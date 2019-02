Paška je lídrom národniarov v eurovoľbách, na kandidátke bude aj syn exprezidenta Dubčeka

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Lídrom kandidátky Slovenskej národnej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu bude poslanec Národnej rady SR a bývalý europoslanec Jaroslav Paška. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko.

Doplnil, že Paška v období, keď bol europoslancom, „nikdy nezabudol na Slovensko“. Na druhom mieste je poslanec Karol Farkašovský a tretí je Karol Konárik mladší, ktorý v minulosti pôsobil za SNS v komunálnej politike.

Na štvrtom mieste kandidátky bude šéf mládeže SNS Maroš Pavlovič a na piatom mieste syn Alexandra Dubčeka, lekár Pavol Dubček.

Vyvážená kandidátka

Podľa Danka SNS dlhodobo deklaruje, že podporuje Európsku úniu, ale ak tá chce prežiť, musí sa zreformovať a zamerať sa na oblasti, kde je silná. Také sú podľa neho napríklad spoločný digitálny trh alebo bezpečnosť.

Zdôrazňovať tiež treba výhody členstva ako schengen alebo spoločná mena. Dobré vzťahy však podľa neho treba udržiavať aj so štátmi ako Rusko, Čína, Kanada alebo Spojené štáty. „Preto chcem kandidátku, ktorá je vyvážená,“ vyhlásil Danko.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Svojím rozhodnutím zverejneným na stránke slov-lex.sk to potvrdil predseda NR SR Andrej Danko, v ktorého kompetencii je vyhlasovanie termínov volieb. Európania o svojich zástupcoch naprieč celou EÚ rozhodnú od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája.

Počet europoslancov sa môže zmeniť

Danko zároveň určil aj lehoty na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára. Zároveň určil aj lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla.

Politické strany teraz majú možnosť do 24. februára podať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorých právoplatnosť následne preverí Štátna komisia.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slováci mali 13 poslancov.

Ak sa Británii podarí odísť, Slováci získajú v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát.