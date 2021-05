Ktoré letné festivaly otvoria tento rok svoje brány? Veľký prehľad hudobných podujatí

Minulý rok koronavírus znemožnil mnohým zahraničných i domácim festivalom pokračovať vo svojej tradícii a počas leta ponúknuť ľuďom potrebnú dávku zábavy a relaxu.

Nikto nevedel, ako bude situácia vyzerať o rok. Samozrejme, ľudia verili, že bude lepšia a život sa vráti do normálu, aký poznáme z obdobia pred pandémie.

Zimné obdobie však prinieslo na Slovensku výrazné zhoršenie situácie, po ktorom nasledovalo spustenie očkovania a napokon dnes môžeme v priamom prenose pozorovať zlepšovanie situácie.

Festivaly, aspoň tie väčšie, však nefungujú na princípe rozhodovania sa z hodiny na hodinu. Organizátori ich pripravujú aj rok vopred.

Pohoda

Rovnako je na tom aj najväčší slovenský festival Pohoda, ktorý má vybudované svoje meno aj v zahraničí a privítal už množstvo zahraničných hviezd z rôznych žánrov.

Obmedzenia vlani znemožnili Pohode otvoriť svoje brány. Kreatívny tím na čele s Michalom Kaščákom však priniesol nový formát – Pohoda in the Air, teda online festival.

Len nedávno museli oznámiť, že ani tento rok nebude Pohoda taká, na akú sme zvyknutí. Bude však oveľa živšia ako vlani a zo vzduchu sa vracia na zem.

Pohoda on the Ground sa bude konať od 7. do 11. júla na letisku v Trenčíne a ponúkne sériu jednodňových koncertov. Každý má povolenú kapacitu 1 000 návštevníkov.