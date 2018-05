Kužmová sa neprebojovala do 3. kola Roland Garros, stopla ju Ukrajinka Svitolinová

aktualizované 30. mája, 14:09

PARÍŽ 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa nepredstaví v 3. kole dvojhry na grandslamovom podujatí na Roland Garros v Paríži. V stredajšom zápase 2. kola prehrala za 81 minút 3:6, 4:6 so štvorkou žrebu Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

V 1. kole parížskeho antukového podujatia Slovenka predtým zvíťazila 7:6 (2), 7:6 (2) nad 37-ročnou veteránkou Francescou Schiavoneovou z Talianska. Svitolinovú čaká v 3. kole Rumunka Mihaela Buzarnescová nasadená ako tridsiata prvá.

Prvý vzájomný súboj

Dvadsaťročná rodáčka z Košíc Kužmová (87. v rebríčku WTA) a 23-ročná Svitolinová (4.) odohrali prvý vzájomný súboj. Vo víťazných úderoch Slovenka prevýšila Ukrajinku 29:14, ale v nevynútených chybách to bolo výrazne opačne 41:15.

„Nebol to jednoduchý zápas proti nepríjemnej súperke a som rada, že ho už mám za sebou vo dvoch setoch. Privítala som, že sme hrali hneď ako prvé na začiatku programu. Vždy je dobré, keď idete do zápasu s tým, že viete, kedy presne nastúpite na dvorec,“ uviedla Elina Svitolinová v prvej televíznej reakcii pre Eurosport.

Premenila až šiesty brejkbal a dostala sa do vedenia 5:3. Hneď v ďalšej hre podávala na víťazstvo v úvodnom sete, svoju šancu využila, využila prvý setbal a zvíťazila 6:3. Celkovo bola v úvodnom dejstve aktívnejšia Kužmová (17 víťazných úderov a 21 nevynútených chýb), naopak, Ukrajinka skôr vyčkávala na chyby Slovenky (6 víťazných úderov a 5 nevynútených chýb)

Na začiatku druhého setu si obe hráčky udržali svoj servis. Za stavu 1:1 však Kužmová zaváhala a dovolila Svitolinovej získať brejk na 2:1. Pri skóre 3:2 pre Ukrajinku využila Slovenka prvý brejkbal v druhom dejstve a vyrovnala na 3:3. Svitolinová nechcela dopustiť obrat v zápase, hneď v ďalšej hre získala Kužmovej servis a išla podávať za stavu 4:3.

Séria stratených podaní

Znovu však dala Slovenke šancu na rebrejk, tá ju využila a set pokračoval za stavu 4:4. Séria stratených podaní pokračovala, Kužmová opäť zlyhala a Ukrajinka servovala na víťazstvo v zápase. Tentokrát však Svitolinová potvrdila celkovo lepšiu kvalitu na podaní (úspešnosť prvého podania 63% ku 43% pre Ukrajinku) a po premenení prvého mečbalu mohla oslavovať postup do 3. kola. O ďalší krok sa tak priblížila k svojmu kariérnemu maximu na parížskej antuke, v rokoch 2015 a 2017 bola vo štvrťfinále.

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová absolvovala svoju tretiu účasť v „main draw“ na vrcholnom podujatí v kariére, prvýkrát na Roland Garros a tiež bez potreby kvalifikácie. Po prvý raz sa dostala aspoň do 2. kola. Vlani na newyorských US Open ako kvalifikantka v 1. kole prehrala s domácou legendou Venus Williamsovou 3:6, 6:3, 2:6. Na tohtoročnom Australian Open znovu ako kvalifikantka nestačila 2:6, 1:6 v 1. kole na Belgičanku Elise Mertensovú.

„Pred turnajom by sme brali jedno víťazné kolo. Antuka je pre Viky najhorší povrch, radšej má tvrdé povrchy aj trávu. Bonus bol už to, že sa dostala do hlavnej súťaže v Paríži bez kvalifikácie. Proti skúsenej Schiavoneovej to bol ťažký zápas, Vika si to musela všetko odrobiť v dlhých výmenách. Tajbrejky zvládla vynikajúco v psychicky náročnom súboji, keď ona bola tá, ktorá podľa rebríčka musela zvíťaziť. Dnes proti svetovej štvorke Svitolinovej mala svoje šance, ale trochu ´uletela´ na servise. Štyridsaťtri percent do kurtu za dva sety je strašne málo. Dala aj 8 dvojchýb, čo je tiež veľa na antukový zápas. Mala aj dosť nevynútených chýb, ale na druhej strane aj pomerne veľa víťazných úderov. Škoda, že v druhom sete za stavu 3:3 a 4:4 pri svojom podaní nešla do vedenia. Keby okrem začiatku druhého setu aspoň raz viedla v zápase, myslím si, že to mohlo byť iné,“ zhodnotil tréner Michal Mertiňák výkony Viktórie Kužmovej na RG 2018 pre agentúru SITA.