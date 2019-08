Ladičová po neúspechu v semifinále „päťstovky“ na svetovom šampionáte neskrývala sklamanie

Slovenská kanoistka Gabriela Ladičová siahala vo štvrtok popoludní na postup do A-finále v C1 na 500 m trati na majstrovstvách sveta rýchlostných kanoistov v maďarskom Szegede.

V semifinálovej jazde sa dlho pohybovala medzi troma postupujúcimi, ale v závere neodolala ataku súperiek a na tretiu Chorvátku Vanesu Totovú stratila 68 stotín sekundy. Namiesto bojov o medaily ju preto čaká iba štart v piatkovom B-finále spomenutej disciplíny o 14.35 h.

Zopár chýb

„Jazda bola veľmi komplikovaná, urobila som zopár chýb na trati. Štart mi vyšiel dobre, ale potom ma viackrát rozhádzali vlny. Mala som menšie problémy a po príjazde do cieľa prišlo veľké sklamanie,“ zhodnotila tesne po pretekoch Ladičová, ktorá v tejto sezóne na „päťstovke“ nechýbala vo finále na podujatiach Svetového pohára ani na Európskych hrách v Minsku.

„Na tejto trati som mala výborné výsledky, ale, bohužiaľ, v Szegede sa mi od začiatku nedarí. Neviem, čím to môže byť ovplyvnené. Cítim sa byť unavená, pretože sa počas celej sezóny snažím ideálne vyladiť formu. Zdá sa, že práve na MS to nevyšlo správne. Je to sklamanie, keďže v máji som vedela zajazdiť lepšie,“ dodala.

Na juhu Maďarska vládnu v týchto dňoch nepríjemné horúčavy. Teploty v Szegede sa šplhajú nad 30 stupňov Celzia a pretekári pod jasnou oblohou čelia nepríjemným slnečným lúčom. Na pohode to nepridalo ani 20-ročnej slovenskej reprezentantke.

Mimoriadne teplo

„V dejisku šampionátu je mimoriadne teplo. Pred pretekmi odchádzame na vodu dvadsať minút pred štartom a počas týchto momentov je to nepríjemné. Je teplo a mám sucho v ústach. Rovnaké podmienky však budú aj v Tokiu, takže nás to nesmie negatívne ovplyvniť,“ pokračovala Ladičová.

Práve účasť „pod piatimi kruhmi“ v japonskej metropole je cieľom talentovanej kanoistky, ktorá o túto príležitosť zabojuje na 200 m trati. Vo štvrtok absolvovala úspešne „šprintérsku“ rozjazdu, z ktorej prenikla do piatkového semifinále. Jeho štart je na programe o 16.58 h.

„Dvojstovka pre mňa naďalej zostáva prioritou, keďže sa na nej súperí o olympijské miestenky. Cítim sa na tejto trati dobre a nemám pred ňou stres. Je to moja trať, užívam si ju, ale od ostatných pretekov veľmi narástla konkurencia. Ja iba žasnem, ako niektoré dievčatá vyladili formu. Semifinále bude preto aj o športovom šťastí,“ dodala Ladičová.