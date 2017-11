Liam Gallagher dostane cenu Godlike Genius, podľa magazínu je najikonickejšou rockovou hviezdou

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Liam Gallagher dostane cenu Godlike Genius, ktorú udeľuje britský hudobný týždenník New Musical Express (NME).

Štyridsaťpäťročný bývalý líder už nefungujúcej kapely Oasis si plánuje cenu prevziať 14. februára v londýnskej O2 Academy Brixton, kde tiež zaspieva. Šéfredaktor magazínu Mike Williams označil interpreta za jednu z najikonickejších rockových hviezd všetkých čias, pričom okrem iného vyzdvihol jeho spev, vzhľad i zmysel pre humor.

Spevák skupiny Oasis

„Nemôžem sa dočkať, keď uvidím, ako si vo februári v Brixtone prevezme miesto na tróne, ktoré mu patrí,“ dodal Williams. „Chcem sa poďakovať NME za Godlike Genius Award,“ reagoval na oznámenie Gallagher.

Trofej predtým získali aj Paul Weller, The Cure, Manic Street Preachers, Dave Grohl, Noel Gallagher, Johnny Marr, Blondie, Coldplay, Suede či Pet Shop Boys.

Liam Gallagher sa preslávil ako spevák spomínanej kapely Oasis, s ktorou vydal albumy Definitely Maybe (1994), (What’s The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).

Spory s bratom Noelom

Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho spomínaným starším bratom Noelom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel následne založil kapelu Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Liam s ostatnými členmi Oasis zas skupinu Beady Eye, ktorá stihla uviesť na trh dve štúdiovky – Different Gear, Still Speeding (2011) a BE (2013), no v októbri 2014 ukončila činnosť. Liam tento rok v októbri ponúkol debutovú sólovku As You Were, s ktorou dobyl UK Chart. Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.