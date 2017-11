Noel Gallagher chce, aby ho vo filme stvárnil Morgan Freeman

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Britský hudobník Noel Gallagher by si prial, aby ho vo filme stvárnil 80-ročný herec Morgan Freeman. Päťdesiatročný niekdajší gitarista už nefungujúcej kapely Oasis to uviedol v rozhovore pre magazín Fact.

„Morgan Freeman. No tak. Pretože je to Morgan Freeman,“ vyjadril sa na margo herca, ktorý má na konte Oscara za účinkovanie v športovej dráme Million Dollar Baby (2004). Muzikant tiež povedal, že streamovanie je tá najhoršia vec v hudobnom priemysle. „Hudba nie je na prenájom. Môj talent nie je na prenájom. Je na predaj,“ povedal.

Gallagher vydal v piatok 24. novembra album Who Built the Moon? so svojou skupinou Noel Gallagher’s High Flying Birds. Ich tretia štúdiovka obsahuje dvanásť skladieb. Medzi nimi sú aj single Holy Mountain a It’s a Beautiful World.

Noel Thomas David Gallagher sa preslávil v spomínanej kapele Oasis, v ktorej pôsobil od roku 1991 a vydal s ňou albumy Definitely Maybe (1994), (What’s The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008). Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho bratom, spevákom Liamom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel neskôr založil formáciu Noel Gallagher’s High Flying Birds, s ktorou vydal v roku 2011 prvú, eponymnú štúdiovku. Z albumu, ktorý dobyl UK Chart, pochádzajú single The Death Of You And Me, AKA… What A Life!, If I Had A Gun…, Dream On a Everybody’s On The Run. Druhá nahrávka Chasing Yesterday (2015) sa takisto dostala na vrchol britského albumového rebríčka.