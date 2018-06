Lídrom rebríčka slovenských univerzít sa v globálnom hodnotení U-Multirank stala UCM v Trnave

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je lídrom rebríčka slovenských univerzít v globálnom hodnotení U-Multirank, keď ako jediná slovenská univerzita získala štyri hodnotenia A, a to v kategóriách riadne ukončenie bakalárskeho štúdia, interdisciplinárny výskum, zahraniční členovia akademickej obce a publikácie, ktoré vznikli na základe medzinárodnej akademickej spolupráce.

Úspešná najmä Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

Umiestnenie univerzity v hodnotení U-Multirank v značnej miere vyplýva z vedeckých úspechov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá iniciovala zaradenie univerzity do celosvetového hodnotenia. Fakulta má ako jediná na Slovensku a v Českej republike indexované v dvoch najprestížnejších citačných databázach, a to Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics a Scopuse spravovanom spoločnosťou Elsevier, tri vedecké časopisy „Communication Today“, „European Journal of Media, Art and Photography“ a „Lege Artis. Language yesterday, today and tomorrow“.

„Prijatie troch časopisov do najprestížnejších vedeckých databáz svedčí o kvalite našej fakulty a dosahovaných výsledkoch. Kvalita vysokoškolského štúdia je v medzinárodnom meradle hodnotená predovšetkým na základe vedecko-výskumnej činnosti, v ktorej fakulta masmediálnej komunikácie dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ povedala dekanka fakulty Dana Petranová.

Ako agentúru SITA informoval Peter Krajčovič z PR kabinetu, ďalším dôležitým faktorom úspechu univerzity v globálnom hodnotení kvality univerzitného vzdelávania je inovatívny prístup fakulty k pedagogickému procesu a aktualizácii študijných plánov v súlade s požiadavkami trhu práce.

Špecifické ukazovatele výkonnosti

„Klasifikačný systém U-Multirank ponúka transparentnú schému podrobného kvalitatívneho hodnotenia výkonnosti univerzít, ktorá umožňuje existujúcim či potenciálnym študentom rozhodovať sa o svojich budúcich študijných aktivitách na základe komplexnejšieho súboru informácií, ktoré sú pre nich relevantné. Z tohto dôvodu možno hodnotené kategórie kvality univerzít filtrovať či špecifikovať v súlade s požiadavkami jednotlivých používateľov, a to nielen so zameraním na výskumnú činnosť, ale aj na systém univerzitného vzdelávania v celej jeho komplexnosti,“ doplnila Petranová.

Výsledky zverejnili zostavovatelia klasifikačnej schémy U-Multirank vo svojej výročnej správe. Hodnotenie zahŕňalo 1 614 univerzít z 95 krajín sveta. Klasifikačný systém U-Multirank je viacrozmerný hodnotiaci systém kvality univerzitného vzdelávania. Poskytuje informácie o kvalite univerzít na globálnej úrovni v piatich kategóriách – pedagogický proces a vzdelávanie, výskum, šírenie poznatkov, zameranie na budovanie medzinárodných vzťahov a angažovanie sa v sociálnom a kultúrnom živote regiónu.

V rámci hodnotenia sa nevytvára poradie jednotlivých univerzít ako pri iných hodnoteniach a rebríčkoch. Systém umožňuje jednotlivé univerzity porovnať na základe zvolených kritérií. Hodnotenie ponúka špecifické ukazovatele výkonnosti, ako napríklad interdisciplinárny výskum a iné.