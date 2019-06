Ľubomír Šatka opúšťa Dunajskú Stredu, obranca sa dohodol na spolupráci s Lechom Poznaň

Slovenský futbalový obranca Ľubomír Šatka v priebehu júla opustí FC DAC 1904 Dunajská Streda. Člen reprezentačného kádra sa dohodol na spolupráci so sedemnásobným poľským majstrom Lechom Poznaň.

Dvadsaťtriročný defenzívny univerzál podpísal zmluvu na štyri sezóny, ale novému zamestnávateľovi bude k dispozícii až po dovŕšení povinností na Žitnom ostrove.

Odohrá zápasy proti Cracovii

Súčasťou dohody medzi klubmi je podmienka, že Šatka odohrá za DAC dva zápasy prvého predkola Európskej ligy proti Cracovii Krakov, ktoré budú na programe 11. resp. 18. júla.

„Keď pred dvoma rokmi podpisoval Ľubo prestup do DAC, v zmluve bola zahrnutá aj výstupná klauzula, ktorá bola kľúčová pri terajších rokovaniach. Po dvoch rokoch plodnej spolupráce prišiel klub, ktorý bol ochotný splniť podmienky klauzuly a napokon sme sa dohodli, že Ľubo s nami ešte zostane do zápasov s Cracoviou. Ďakujeme mu za skvelé výkony, ktoré vo farbách nášho klubu odvádzal, bolo pekné sledovať jeho progres. Nemáme naňho ťažké srdce, rešpektujeme jeho predstavy o budúcnosti a prajeme mu do ďalšej kariéry veľa úspechov. Pevne verím, že noví hráči v našom kádri budú svojou kvalitou plnohodnotnou náhradou,“ skonštatoval pre oficiálny web Dunajskostredčanov športový riaditeľ Jan Van Daele.

Odchádzať sa mu bude ťažko

Rodák z Ilavy pribudol do kádra DAC začiatkom roka 2017. Najskôr v klube hosťoval z anglického Newcastlu United a následne oficiálne prestúpil do Dunajskej Stredy.

Počas vyše dvojročného angažmánu sa stal stabilnou súčasťou základnej zostavy mužstva z juhu Slovenska a prepracoval sa do seniorského národného tímu.

„Som rád, že ma oslovil taký veľký klub. Do Lechu však pôjdem až po Európskej lige, takže momentálne som plne koncentrovaný na to, aby sme oslávili postup do 2. predkola. Samozrejme, odchádzať sa mi bude nesmierne ťažko. Strávil som tu dva a pol roka, okolo klubu je výborná atmosféra a mám tu veľa kamarátov. Ďakujem všetkým za pomoc, pôsobiť v DAC bola radosť a odchod bude pre mňa určite veľmi náročný,“ vyjadril sa Šatka.