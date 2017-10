Maďarič: Nie je šťastné, keď sú prezident, premiér a generálny prokurátor v spore

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Ak sa prezident, predseda vlády a generálny prokurátor dostanú do sporu alebo nejakej kontradikcie, nie je to vôbec šťastné.

Po stredajšom rokovaní vlády to médiám povedal minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) s tým, že pri rozhovore ústavných činiteľov na margo daňových záležitostí prezidenta nebol, preto sa k záležitosti nechce viac vyjadrovať.

Fico reagoval na slová Wienk

Na otázku médií, či premiér Fico plánuje kandidovať na prezidenta, keďže podľa niektorých politických komentátorov sa začala sporom prezidenta a premiéra prezidentská kampaň, minister odpovedal, že nevie.

„To je tak ďaleko pre nás, že podobné úvahy som vôbec nezachytil a pochybujem, že by v tejto chvíli v Smere o tom niekto uvažoval,“ dodal s tým, že prezidentské voľby nie sú aktuálne v Smere témou.

Premiér Robert Fico v nedeľu reagoval na slová programovej riaditeľky Aliancie Fair-play Zuzany Wienk. Tá v RTVS povedala, že Fico vedel o daňových problémoch prezidenta Andreja Kisku už v auguste, mesiac predtým, ako médiá dostali anonym.

Premiér v tejto súvislosti povedal, že o záležitosti vie od samotného prezidenta, ktorý mu o tom povedal na spoločnom stretnutí s generálnym prokurátorom a vtedajším riaditeľom SIS z roku 2016.

Spoločnosť KTAG vyšetrovali

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v utorok spresnil, že stretnutie sa uskutočnilo v roku 2015. Prezident mu podľa neho prešetrovanie svojej firmy spomenul s tým, že má obavy, či sa vo veci bude postupovať v súlade so zákonom. Čižnár mu to podľa vlastných slov za generálnu prokuratúru garantoval. Zároveň generálny prokurátor odmietol, že by sa prezident nejakým spôsobom snažil záležitosť ovplyvniť.

Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla. Firma si okrem toho za apríl 2014 v prípade nákladov na propagáciu Kisku chcela od štátu uplatniť vratku DPH v sume 146 307,82 eura, daňový úrad však vratku neuznal.