Máme nestabilnú vládu so škandálmi a škriepkami a o veciach podľa Remišovej stále rozhoduje Fico

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – O najdôležitejších veciach na Slovensku stále rozhoduje predseda strany Smer-SD a expremiér Robert Fico. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) jeho rozhodnutia len vykonáva.

Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová po viac ako troch mesiacoch Pellegriniho na poste predsedu vlády. Ako uviedla pre agentúru SITA, podľa nej máme veľmi nestabilnú vládu, ktorú sprevádzajú škandály a škriepky.

Krátkodobé opatrenia

„Vláda prináša hlavne krátkodobé opatrenia, ale problémy krajiny nerieši. Vládna koalícia stále Slovensko zadlžuje, požičia si peniaze od bánk a potom ich rozdáva a takto oslovuje svojich voličov,“ uviedla s tým, že to nie je férové voči našim deťom a vnukom, ktorí tie pôžičky budú musieť splácať. Podľa nej ide väčšinou o jednorazové opatrenia, ktorými si chce koalícia zvýšiť popularitu.

Remišová je presvedčená, že takéto kupovanie si voličov môže skončiť veľmi zle. „Peniaze nerastú na strome, stačí sa pozrieť na Grécko či Portugalsko, ktoré počas krízy museli kvôli veľkým dlhom robiť drastické škrty, znižovať platy a dôchodky, znižovať peniaze na zdravotníctvo a sociálny systém. Cesta na kraj priepasti týmto krajinám netrvala až tak dlho, väčšinou to boli dve tri volebné obdobia,“ priblížila.

Obľúbenosť rozdávania požičaných peňazí podľa poslankyne NR SR vidíme vo vládnej koalícii, ale tiež u niektorých prezidentských kandidátov.

Zle spravovaný štát

„Takúto cestu my nechceme dopustiť, drastického šetrenia už u nás ľudia zažili dosť a nezaslúžia si ďalšiu krízu. Mali by sme konečne niečo urobiť so štátom, výrazne zlepšiť riadenie štátnych inštitúcií, znížiť korupciu, odstrániť obrovské daňové úniky, aké vidíme u podnikateľov s prepojeniami na vládne strany. Ak by sme dokázali zabrániť podvodom s DPH aspoň tak ako Česká republika, mali by sme v rozpočte každý rok o miliardu eur viac. A potom si môžeme spoločne povedať, ako najlepšie takto získané peniaze rozdeliť,“ uviedla.

Podľa Remišovej treba rozmýšľať nad tým, ako pomôcť mladým rodinám, ako sa lepšie postarať o starších ľudí. Bezhlavé rozdávanie peňazí podľa nej nikomu nepomôže.

Poslankyňa Národnej rady SR si myslí, že hoci máme krásnu krajinu, šikovných ľudí, máme zle spravovaný štát. „Pred sebou si tlačíme problémy ako zdravotníctvo, školstvo, korupciu. Ľudia si zaslúžia, aby sme to konečne zmenili. No zmena môže prísť len vo voľbách, takéto preskupenie figúrok ako sa udialo po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej skutočnú zmenu neprinesie,“ uzavrela Remišová.