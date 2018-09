Matej Tóth po jednoročnej pauze vyhral anketu Chodec roka, ocenenie získal už po dvanásty raz

BANSKÁ BYSTRICA 29. septembra (WebNoviny.sk) – V tradičnej ankete slovenský Chodec roka zvíťazil po jednoročnej pauze znova Matej Tóth z banskobystrickej Dukly. Olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 triumfoval už rekordný 12. raz.

Získal 172 bodov, o 25 viac ako vlaňajšia víťazka, jeho klubová kolegyňa Mária Katerinka Czaková. Tridsaťpäťročný Tóth si na vrcholnom podujatí roka, augustových ME v Berlíne, vybojoval v extrémnej horúčave striebro, už druhé európske.

Životná sezóna Czakovej

Okrem toho vyhral v marci Dudinskú päťdesiatku vo svetovom výkone roka 3:42:46 h a tento výkon prekonal iba Rus Sergej Bakulin. V júni zašliapal v Čeboksaroch o 26 sekúnd lepší čas, no Ruská atletická federácia má na medzinárodnej scéne dištanc.

Druhá v ankete Mária Katerinka Czaková má za sebou životnú sezónu. Na ME skončila v premiére ženskej päťdesiatky šiesta, na MS tímov v extrémne silnej konkurencii 20. na 20 km, sedemkrát si zlepšila osobný rekord (od 3000 m až po 50 km) a na päťdesiatke sa dostala na 11. priečku v historických svetových tabuľkách.

Spišiak pripravoval tých najlepších

Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal takisto ako v predošlých štyroch rokoch Matej Spišiak, ktorý pripravoval Mateja Tótha i Máriu Katerinku Czakovú (spolu s Martinom Pupišom).

Prvenstvo v kategórii mládeže patrí účastníkovi blížiacich sa OH mládeže v Buenos Aires Ľubomírovi Kubišovi z AK Spartak Dubnica, štvrtému na 10 000 m na ME do 18 rokov v Györi. V hlasovaní nazbieral 85 bodov a jasne predstihol ďalší talent, Daniela Kováča.

Výsledky ankety Chodec roka 2018 slávnostne vyhlásili v sobotu 29. septembra v rámci 2. ročníka medzinárodných chodeckých pretekov v Banskej Bystrici.