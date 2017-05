Matovičovcom klesla podpora, Dankova SNS je v prieskume až piata

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 28,8 percenta hlasov. Získala by tak 47 mandátov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis pre agentúru SITA od 13. do 19. mája na vzorke 1366 respondentov. Tí odpovedali na otázku: “Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?” Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.

SaS by získala 26 mandátov

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo 16 percent respondentov a získala by 26 mandátov. Stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko by podľa prieskumu volilo11,1 percenta opýtaných a v parlamente by mala 18 poslancov.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) a Slovenská národná strana (SNS) by získali podporu zhodne 9,3 percenta, čo by pre oba politické subjekty znamenalo po 15 mandátov.

Voliť by išlo 52 percent ľudí

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Sme rodina – Boris Kollár so ziskom 6,8 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,2 percenta i Most-Híd so ziskom 5,2 percenta hlasov opýtaných.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Strana maďarskej komunity (SMK-MKP), ktorú by volilo 4,7 percenta opýtaných, Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 1,2 percenta a Strana zelených Slovenska (SZS) s jedným percentom.

Voliť by išlo 52 percent ľudí. Nerozhodnutých bolo 28 percent respondentov a voliť by nešlo 20 percent opýtaných.