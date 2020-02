Matovičovo OĽaNO je lídrom opozície, Smer-SD je na 17 percentách a SaS s KDH sú tesne nad piatimi

Voľby do Národnej rady SR by aj vo februári vyhrala vládna strana Smer-SD, ktorú by volilo 17 percent respondentov.

Druhé by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,3 percenta voličov. Na treťom mieste sa udržali Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 12,2 percenta. Hnutie Sme rodina by volilo 7,8 percenta.

Slovenská národná strana (SNS) by sa do parlamentu nedostala, keďže by ju volilo 4,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila v dňoch 6. až 12. februára na vzorke 1 005 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Okrem vyššie spomenutých aj koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (9,3%), strana Za ľudí (8,2%), Kresťanskodemokratické hnutie (5,4%) a Sloboda a Solidarita (5,3%). Naopak, brány parlamentu by okrem SNS neprekročila ani druhá vládna strana Most-Híd (4,2%), Dobrá voľba (4,0%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,9%) či strana Vlasť (3,2%).