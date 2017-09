Michel Miklík hrá opäť v Bratislave, má ponuku na návrat do Fínska

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentačný hokejový útočník Michel Miklík má za sebou premiérový zápas v sezóne 2017/2018. Odohral ho v stredu vo farbách tímu HC Osmos Bratislava v druhej najvyššej slovenskej súťaži proti Považskej Bystrici a na triumfe nováčika súťaže 4:2 sa podieľal gólom a asistenciou.

Skúsený 35-ročný krídelník nastúpil v jednej formácii s ďalšími zvučnými menami slovenského hokeja – obrancami Petrom Podhradským, Jaroslavom Obšutom či útočníkmi Jakubom Ručkayom a Stanislavom Gronom.

„Oslovil som kamaráta Imricha Antala, ktorý je športovým manažérom HC Bratislava, či by som sa mohol u nich rozohrať. Umožnil mi to, z čoho sa teším. Radosť mi robí i fakt, že si zahrám po boku dobrých parťákov Stana Grona a Jakuba Ručkaya. So Stanom oprášim dávnejšiu spoluprácu z Košíc. S Kubom sa poznám dlhé roky, no ešte sme nemali možnosť hrať v jednom tíme. Teraz sa to zmení,“ povedal Michel Miklík po stredajšom súboji pre denník Šport. Piešťanský rodák v minulosti hral v Bratislave za Slovan v KHL.

Uplynulú sezónu ukončil Miklík vo fínskej Liige v tíme JYP Jyväskylä, smerom do ďalších mesiacov je možný aj jeho návrat do Fínska. „Uvidíme, čo bude, ale nevylučujem návrat do Fínska. Cítil som sa tam veľmi dobre, všetko bolo super. Nebránim sa preto možnosti na návrat. Bavil som sa s nimi, ponúkli mi kontrakt od novembra, dovtedy môžem pôsobiť, kde len chcem,” vysvetlil Michel Miklík.