Minister Gajdoš opakoval slovo transparentnosť, otázku o verejnej súťaži však vytrvalo ignoroval

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Pri nákupe transportérov plní Ministerstvo obrany SR úlohy vlády. Povedal to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS.

Plní vraj úlohy vlády

Reagoval tak na otázku redaktora, či pred nákupom transportérov bola alebo nebola súťaž. Gajdoš spomenul, že musí dodržiavať slovenské zákony, ctí si ich a obstarávanie je transparentné. Slovo transparentnosť minister v relácii zopakoval niekoľkokrát.

Ani po opakovaných vyzvaniach však Gajdoš v relácii jasne neodpovedal, či súťaž bola alebo nebola. „Podľa toho, ako to vy beriete,“ odpovedal redaktorovi Sobotných dialógov. „Plním si úlohy vlády,“ poznamenal. Redaktor ho však aj naďalej vyzýval, aby povedal áno alebo nie, jasná odpoveď však v prvej časti relácie nepadla.

Neskôr však Gajdoš pripomenul, prečo nechcú súťažiť. Uvedená súťaž by podľa neho trvala dlhé roky a v súčasnosti sú slovenské radary po životnosti a udržujú ich iba opravami. Minister obrany tiež spomenul, že nákupom by mohli spojiť spôsobilosti napríklad dvoch radarov do jedného, čím by ušetrili peniaze.

Galko rozpráva o veciach, ktoré nie sú oficiálne

Bývalý minister obrany, poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) v diskusii uviedol, že za tri roky na ministerstve nebola ani jedna súťaž, jednu vyhlásili a aj tú zrušili. Galko tiež dodal, že aj iné obstarávania boli netransparentné. Podľa bývalého ministra obrany nenakladá súčasné vedenie rezortu so štátnymi peniazmi tak, ako by nakladalo so svojimi.

Gajdošovi pripomenul, že transportéry nakupuje za štátne peniaze. Podľa Galka by mal rezort k nákupu pristupovať zodpovedne, pretože to bude platiť aj ďalšia vláda. Gajdoš mu však opakoval, že ministerstvo obracia každú korunu a dodržiava, čo stanovila vláda vo svojom programovom vyhlásení. Poznamenal tiež, že pri nákupe chce podporovať slovenský priemysel.

Galko však opakovane povedal, že víťaz je už vopred vybratý. „Odkiaľ to viete?“ spýtal sa minister obrany. „Rozprávate o veciach, ktoré sú neoficiálne,“ pokračoval Gajdoš. Galko však opakoval, že keby rezort urobil súťaž, vozidlá mohli byť lacnejšie.