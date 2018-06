Minister spravodlivosti Gál vidí priestor na kompromis pri zmene voľby ústavných sudcov

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Stretnutie odborníkov, ktorí navrhli zmeny voľby ústavných sudcov, a ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý predstavil koaličný návrh, bolo užitočné a konštruktívne. Po dnešnom stretnutí sa na tom zhodli obe strany. Neznamená to však, že sa na všetkom zhodli.

Priebežné obmieňanie sudcov

Odborníci, ktorých dnes zastupoval Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu, Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a advokátka Kristína Babiaková z Via Iuris za najdôležitejšiu podmienku považujú, aby sa sudcovia Ústavného súdu (ÚS) SR obmieňali priebežne. Budúci rok totiž vyprší mandát deviatim z 13 sudcov.

Navrhujú, aby sa sudcovia volili každé štyri roky. „Bod, na ktorom nám záleží, je priebežné obmieňanie sudcov ÚS. To je podmienka, ktorú považujeme za jednu z najdôležitejších,“ povedal Porvažník. Snažia sa tým zabrániť tomu, aby jeden parlament volil veľkú väčšinu ústavných sudcov.

Systém si predstavujú tak, že všetkých deväť sudcov by výnimočne nebolo zvolených na 12 rokov, ale niektorí na štyri, iní a osem a zvyšok na regulérnych 12 rokov. Minister spravodlivosti tu ale vidí najmenší priestor na kompromis. „Toto ani v jednej verzii nebolo, nikto s tým nerátal. Bola by to príliš veľká zmena oproti verziám, ktoré sme mali predebatované v koalícií,“ povedal Gál.

Osobná voľba

Naopak, Gál bude určite trvať na podmienke tajnej voľby. „Aj pre mňa osobne je to kľúčové. Mám dlhoročné skúsenosti v parlamente, osobná voľba za plentou je slobodnejšia ako stranícka línia,“ vysvetlil minister. Pokiaľ ide o vek, rozumie argumentom odborníkov, prečo by sa mala zachovať podmienka 40 rokov, ale chápe aj argumenty koaličného partnera, ktorý chce minimálny vek ústavného sudcu zvýšiť na 45 rokov.

Odborníci takisto navrhli, aby sa sudcovia volili dvojkolovo. V prvom kole by za nich muselo zahlasovať 90 poslancov, teda ústavná väčšina, v druhom kole by im stačilo 76 hlasov. Z vyjadrenia Gála vyplýva, že tu vidí priestor na dohodu. „Tí, ktorí by prešli 90 hlasmi, by mali väčšiu legitimitu, bolo by to pre nich ohodnotenie. Toto si viem predstaviť, ale je to otázka na koalíciu aj opozíciu,“ pokračoval minister. Práve opozícia trvá na tom, aby sa sudcovia volili 90 hlasmi. So zástupcami opozície bude minister rokovať v piatok.

Za zlý ale považuje Gál návrh, aby sa záujemcovia mohli navrhnúť sami. Odborníci zase argumentujú, že sudca ÚS by mal mať odvahu povedať, že má o túto funkciu záujem a mal sám zdôvodniť, prečo by bol dobrým sudcom. Súčasný systém oprávnených navrhovateľov podľa nich tlačí budúcich sudcov do podriadeného, závislého postavenia, keď musia politikárčiť a lobovať za svoju podporu. Obe strany sa ešte stretnú po pripomienkovom konaní.

Odborné schopnosti

Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“. Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore, alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi.

Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál, v návrhu si ale vie predstaviť zmeny.

Odborníci, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov. Vek 40 rokov považujú za optimálny, aby nevyradili generáciu porevolučných právnikov. Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvoli väčšinu sudcov.

Dobrá príležitosť

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena ústavného súdu, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálová predchodkyňa Lucia Žitňanská.

Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich deväť vymenuje. „Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne.

Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením,“ povedal koncom mája po tom, čo mu odborníci predstavili ich návrh. Kiska takisto rozhodne aj o predsedovi súdu. Pre portál Aktuality.sk potvrdil, že o post na ústavnom súde mal záujem aj predseda Smeru Robert Fico, ešte keď bol premiérom.