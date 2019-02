Ministerstvo spravodlivosti naďalej pracuje na detailoch zmluvy v súvislosti so sťahovaním

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti SR stále nepodpísalo príslušné zmluvy k prenájmu novej budovy, kam sa má presťahovať v závere tohto roka.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová s tým, že ministerstvo stále pracuje na jej detailoch. Rezort v súčasnosti sídli na Župnom námestí v Bratislave spoločne s Najvyšším súdom SR. V závere tohto roka sa má sťahovať na Račiansku ulicu do priestorov areálu Výskumného ústavu zváračského.

Nutné rekonštrukčné práce

Priestory je však nutné pred sťahovaním zrekonštruovať. Ročne zaplatí ministerstvo za prenájom 1 420 000 eur, pričom plánuje priestory neskôr odkúpiť.

„Zmluva ešte nie je podpísaná. Na zmluve sme začali pracovať ihneď po tom, čo sme vyhodnotili tento projekt ako najvhodnejší a úspešný. Aby však prenajímateľ a teda budúci predávajúci stihol upraviť budovu podľa našich požiadaviek, tak musel pristúpiť k rekonštrukčným prácam ešte pred podpísaním zmluvy,“ uviedol šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Nejasný termín sťahovania sa

Ministerstvo má pritom zelenú od vlády SR ešte z minulého roka. Nie je nateraz známe, či rezort stihne termín sťahovania do konca tohto roka.

„Projekt spolu s obsahom prenájmu a prípadného predaja sme schválili, ale zmluva ešte nie je dokončená. Pracuje sa na nej, dá sa povedať na týždennej báze, lebo je to komplikovaná a náročná problematika. Ja v mene ministerstva a aj vláda, ktorá túto zmluvu musí schváliť, ju podpíšem a schválim výlučne v takej podobe, ktorá je pre štát výhodná. Keď zmluvu dotiahneme do konca, tak by sa sťahovanie malo stihnúť do konca roka 2019. Samozrejme prenajímateľa by v prípade nedodržania termínu postihli sankcie,“ doplnil minister. Súťaž na novú budovu vypísala ešte Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská.