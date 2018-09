Môže ísť o ťarbavé PR Andreja Danka, reaguje Nicholsonová na prípad obálok s chemikáliou

BRATISLAVA, 21. september (WebNoviny.sk) – Podpredsedníčka parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová si v súvislosti s kontaminovanou zásielkou myslí, že medzi spoločnosťou a politikmi nastala polarizácia, o ktorú sa pričinil Andrej Danko.

„Môže však ísť aj o nevydarený žart. Do úvahy však pripadá aj možnosť, že ide o nevydarené PR vedenia parlamentu, ktoré presadilo otváranie listových zásielok poslancov. Keby som bola politikom ako je Andrej Danko, ktorý prikázal otvárať listy poslancov, vďaka čomu vznikla obrovská kauza, a chcela by som si prikloniť verejnú mienku na svoju stranu, možno by mi skrsla v hlave myšlienka takéhoto ťarbavého PR. Andrej Danko zareagoval presne v zmysle tejto alternatívy. Veríme, že odpoveď nám dajú orgány činné v trestnom konaní,“ uviedla.

Danko sa vrátil ku kauze čítania listov

Opoziční poslanci prísnejšie opatrenia Kancelárie Národnej rady SR, ktoré slúžili na ich ochranu, zneužili na politický marketing, a v piatok, keď prišlo poslancom viac ako 70 kontaminovaných listov, sa ukazuje dôležitosť týchto opatrení.

Uvádza to predseda NR SR Andrej Danko v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol jeho hovorca Tomáš Kostelník. Danko sa po doručení kontaminovanej zásielky poslancom naprieč politickým spektrom vrátil k údajnej kauze čítania listov na pôde parlamentu.

Kontaminované zásielky na adresy poslancov

Na adresy poslancov NR SR naprieč politickým spektrom boli doručené kontaminované zásielky. Agentúru SITA o tom informovali z Komunikačného odboru Kancelárie NR SR s tým, že na základe kontroly listových zásielok pracovníčky Kancelárie NR SR zachytili viac ako 70 listov s podozrivou látkou, ktorá vykazovala mierne dráždivé účinky.

Všetky zásielky boli zachytené a v rámci postupov ich Kancelária NR SR postúpila policajným a záchranným zložkám. Priestory boli okamžite dekontaminované.