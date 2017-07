Aktualizované: Muguruzová-Blancová zdolala vo finále Wimbledonu Venus Williamsovú

aktualizované 15. júl 2017, 17:15

LONDÝN 15. júla (WebNoviny.sk) – Španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová nasadená ako štrnásta zvíťazila za 77 minút 7:5, 6:0 nad americkou desiatkou podujatia Venus Williamsovou v sobotňajšom finále dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Pre nepriazeň počasia sa hralo pod zatiahnutou strechou Centre Courtu. V prvej časti odvrátila Muguruzová-Blancová dva setbaly za sebou pri vlastnom podaní v desiatom geme, odvtedy dominovala, napokon nazbierala deväť gemov bez prerušenia.

Muguruzová-Blancová snívala o triumfe

“Pre Venus to dnes bol môj najťažší zápas na tomto podujatí. Je to neskutočná hráčka. Keď som vyrastala, sledovala som ju. Teraz teda hovorím: ´sorry´… Z možnosti zahrať si tu s ňou mám neuveriteľné pocity. Pochopiteľne, že som bola nervózna, lebo som vždy snívala o triumfe na tomto turnaji, ale dokázala som si zachovať chladnú hlavu. Pred dvoma rokmi som prehrala v miestnom finále so Serenou a ona ma chlácholila, že raz mi to vyjde,” povedala Muguruzová-Blancová v interview so Sue Barkerovou na dvorci a koučovi Samovi Sumykovi, ktorý je pri svojej žene v pokročilom štádiu gravidity, verejne odkázala:

“Tu je tá trofej! Zároveň ďakujem prítomným členom môjho zázemia. Nie je to len o mne, ale aj o spoločnej práci.”

Venus chýba sestra Serena

“Gratulujem, Garbine. Viem, ako tvrdo pracuješ. Nepochybujem, že tento triumf znamená veľa pre teba aj tvoje okolie. Ja ďakujem môjmu tímu. Chýba mi Serena. Snažila som sa zo všetkých síl, aby som dokázala rovnaké veci, ale myslím si, že prídu ďalšie šance,” skonštatovala Venus.

Muguruzová-Blancová mala pomer “winnerov” a nevynútených chýb 14:11, Venus 17:25. Španielka premenila 4 zo 7 brejkbalov, Američanka nevyužila žiadnu zo svojich troch možností na príjme. Víťazka získala 77 % fiftínov po svojom prvom podaní proti 61 %, po druhom servise to bolo 50 %, resp. 33 %.

Obe zvládli 6 zákrokov pri sieti: Muguruzová-Blancová na to potrebovala 10 nábehov, Venus 13. Na esá to dopadlo 1:3, na dvojchyby 2:5, na jednotlivé fiftíny 67:50

Nadviazala na úspech z Madridu

Dvadsaťtriročná premožiteľka Slovenky Magdalény Rybárikovej (6:1, 6:1) zo štvrtkového semifinále Muguruzová-Blancová získala svoj druhý singlový titul na veľkej štvorke po parížskom antukovom vrchole Roland Garros 2016. Priamo v britskej metropole sa “rodine Williamsových” revanšovala za prehru s momentálne tehotnou Serenou v predvlaňajšom finále.

Pätnástka aktuálneho oficiálneho počítačového poradia Muguruzová-Blancová si pripísala svoj okrúhly 300. zápasový úspech vo dvojhre podľa databázy WTA. V bilancii zo vzájomných súbojov s Venus znížila na 2:3. Nadviazala na úspech 6:2, 3:6, 6:2, ktorý dosiahla v máji na antuke v Madride.

Druhá trofej v španielskych rukách

Venezuelská rodáčka je druhou Španielkou s trofejou vo dvojhre na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka po Conchite Martínezovej, ktorá sa presadila v sezóne 1994 a teraz trénersky pomáhala Muguruzovej-Blancovej namiesto Sama Sumyka absentujúceho z rodinných dôvodov.

Keď Martínezová triumfovala v All England Lawn Tennis and Croquet Clube, vo finále zdolala 37-ročnú Američanku s českým pôvodom Martinu Navrátilovú. Toľko má teraz Venus a bola odvtedy najstaršou finalistkou.

Wiliamsová so siedmimi titulmi

Tridsaťsedemročná V. Williamsová sa nestala najstaršou singlovou šampiónkou na Majors v tzv. Open Ere. Zostáva na siedmich tituloch, z nich piatich pri Temži (okrem Wimbledonu 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 má na konte aj US Open 2000 a 2001). Vlani sa prebojovala do semifinále, nestačila v ňom na Nemku Angelique Kerberovú.

O trofej s akoby symbolickým pomenovaním Venus Rosewater Dish si zahrala premiérovo od roku 2009 a celkovo deviaty raz. Bol to jej jubilejný 20. Wimbledon. Staršia zo sestier Williamsových má v grandslamových finále bilanciu 7:9.

Do soboty naposledy prehrala v zápase takejto dôležitosti s niekým iným ako so Serenou už na newyorských US Open 1997, prekonala ju Švajčiarka Martina Hingisová.

V pondelok sa vráti do Top 5

Šampiónka si odnáša 2000 bodov do singlového renkingu WTA a prémiu 2,2 milióna libier pred zdanením, zdolanú uteší 1300 bodov a 1,1 milióna libier brutto. Niekdajšia dvojka počítačového poradia Muguruzová-Blancová sa v pondelok vráti do Top 5.

Bývalá líderka systému Venus bude 17. júla na deviatej priečke. V nedeľu o 15.00 h SELČ sa vo finále dvojhry mužov stretnú Švajčiar Roger Federer a Chorvát Marin Čilič.

Wimbledon – dvojhra žien – finále

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-14) – Venus Williamsová (USA-10) 7:5, 6:0 za 77 minút (51, 26)

I. set

Venus otvorila finále esom, ale pokazeným forhendovým volejom klesla na nepríjemných 30:30. Parádnym bekhendom popri čiare však získala prvý gem. Muguruzová-Blancová začala na servise dvojchybou, ale potom sa účinne rozpodávala, pomohla jej to zbaviť sa nervozity – 1:1 po šikovnom bekhendovom skrátení.

Američanka sa bez väčších ťažkostí posunula na 2:1. Španielka v pohode kontrovala. Hralo sa o právo prvého úderu na vynútenie tlaku, obe riskovali na returne ako pri futbalových penaltách, neustupovali od základnej čiary, kým nemuseli.

Medzihry bolo minimum. Platilo to aj v piatom geme, po ktorom Venus viedla 3:2. Predmetnú hru získala na nulu, vyznievala sebavedomejšie, istejšie a usadenejšie.

Muguruzová-Blancová v šiestom geme lacno zlyhala z bekhendu a dvojchybou spadla na 30:30. Venus si dodala brejkbal famóznym krížnym forhendovým obhodením z ťažkej defenzívy. Američanka si sama zmarila šancu unáhleným forhendovým výstrelom. Španielka si pomohla esom a vynútila si forhendovú chybu súperky – 3:3, z mráčka nezapršalo.

Venus načala siedmu hru dvojchybou. Za stavu 15:15 mala šťastie, že Muguruzová-Blancová nebola tvorivejšia v obojstrannej hektike pri sieti.

Španielka si razantným bekhendom popri čiare dopriala nádej v podobe stavu 30:30 a druhá dvojchyba v geme nastavila zhodu, nestihnutý bekhend Američanky do siete ešte jednu a ďalší nestihnutý bekhend – tentoraz za – dokonca znamenal brejkbal.

Venus určite kvitovala prepálený hrateľný return odvážneho druhého podania a mala aj gembal, ale znova vyprodukovala dvojchybu. Napravila ju esom a potom predsa len dala na 4:3.

Povzbudená Venus následne ponúkla bekhend na potlesk, ale Muguruzová-Blancová sa neroztriasla, poľahky vyrovnala na 4:4. Američanka ešte suverénnejšie upravila na 5:4, Španielka išla podávať proti neúspechu v prvom sete. Venus si ju povodila “pravá – ľavá”, zakončila to bekhendom do rohu.

Vzápätí zbytočne prehnala bekhendový return, Muguruzová-Blancová o niečo vynútenejšie pokazila forhend. Pri skóre 15:30 lacno zlyhala z rovnakej strany a náhle čelila setbalom. Pri prvom v dlhočiznej výmene privítala forhend Američanky do siete, proti druhému si pomohla efektívnym servisom na téčko. Španielka brutálne zrýchlila svoju hru, vyslúžila si 5:5.

Povzbudená Muguruzová-Blancová podobnou ofenzívou preklopila v jedenástej hre na 30:15, Venus si prospela servisom, ale ocitla sa na pätách a privodilo to brejkbal. Momentum sa pohýnalo k Španielke, tá nezvládla forhendový lift. Forhendovým prítlakom si však dodala ďalšiu možnosť a Američanka zlyhala z forhendu v nemilosrdnej prestrelke.

Muguruzová-Blancová tentoraz išla podávať na set a pocitovo to korešpondovalo s dianím na kurte, lebo na rozdiel od Venus dokázala v koncovke vystupňovať svoj výkon. Samozrejme, odvrátenie dvoch setbalov k tomu vzpružilo jej psychiku.

Španielka síce bola trestuhodne nedôrazná pri nábehu, ale vynútila si chybu Američanky (15:15), opäť zabrala sériou tvrdých zásahov (30:15) a potom zázračne našla defenzívnym bekhendom dvorec (40:15). Proti prvému setbalu Venus vyrukovala s rezolútnym útokom, pri druhom však poslala bekhend do siete.

II. set

Španielka bola hore a dvojchyba Venus proti druhému brejkbalu vo vstupnom geme druhej časti to len zdôraznila. Američanka pritom mala 30:0 aj gembal. Muguruzová-Blancová potvrdila únik na 30, pričom spočiatku mala náskok 40:0.

Pridala k tomu brejk v tretej hre: bekhendovým obhodením si utvorila príležitosť a potom súperke “vytĺkla bloky”. Venus nefungovala zmenu taktiky na častejšie nábehy vzhľadom na rastúcu prevahu Španielky zozadu.

Keď sa Muguruzová-Blancová bez citeľnejšej zápletky dostala bekhendovým krosovým obhodením na 4:0, vyhliadky veteránky boli už iba v rovine teórie. Prehrala sedem gemov v rade. A prišiel aj ôsmy. Američanka bez fiftínu spadla na 0:5, bolo v podstate hotovo.

Venus od nepremenenia setbalov zrazu nemala čím zastaviť rozlet Španielky, duel sa postupne menil na jednosmerku. Muguruzová-Blancová si dodala tri mečbaly, pri treťom zastavila hru a mala pravdu, ukázalo Jastrabie oko.