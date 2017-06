Na Okolo Slovenska triumf Tratnika, Tybor siedmy, záver pre Savického

TRNAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Víťazom 60.+1. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Slovinec Jan Tratnik z tímu CCC Sprandi Polkowice. Záverečná 4. etapa so štartom aj cieľom v Trnave (152,5 km) sa stala korisťou Rusa Ivana Savického z tímu Gazprom-RusVelo.

V hromadnom špurte Savickij zdolal Slovinca Roka Korošeca (Amplatz-BMC) a Taliana Mattea Malucelliho (Androni-Sidermec). Spomedzi Slovákov si v závere trnavskej etapy najlepšie počínal Marek Čanecký (Amplatz-BMC), ktorý skončil dvadsiaty druhý Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica) obsadil 31. priečku.

Tybor je najlepším Slovákom

Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro Tybor si nielen že udržal až do konca dres pretekov pre najlepšieho Slováka, ale v celkovom poradí sa posunul z druhej desiatky až na konečné 7. miesto. Pomohli mu k tomu aj bonifikačné sekundy, ktoré získal za víťazstvo na prvej z troch rýchlostných prémií dňa pri úvodnom prejazde cieľom v Trnave.

Víťazný Tratnik si udržal žltý dres počas celých pretekov, získal po po triumfe v úvodnom prológu v Levoči. Celkovo druhý skončil s odstupom 32 sekúnd Talian Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec) a na tretie miesto sa z pôvodne piateho vyšvihol Poliak Piotr Brožyna (CCC Sprandi Polkowice).

Patrik Tybor bol počas poslednej etapy od začiatku aktívny, ale mal aj smolu, keď približne 20 km pred cieľom spadol a pre defekt musel aj meniť bicykel. “Vravel som si, prečo to nevyskúšať, veď som doma a nohy som mal dobré. Hneď od štartu sme odskočili traja, potom nás dostihli a neskôr som odskočil v sedemčlennej skupine. Len škoda, že to ešte nevyšlo v úniku aj po tú druhú rýchlostnú prémiu, to by bolo ešte lepšie,” povedal na margo 4. etapy Patrik Tybor.

Záverečná etapa bez vrchárskych prémií

K svojmu celkovému postaveniu na Okolo Slovenska 2017 poznamenal: “Preteky sa vyvíjali dobre, cieľ bol skončiť do desiateho miesta. Mohol som odjazdiť trochu lepšie prológ a dopadlo by to ešte lepšie. Som rád, že som sa stal najlepším Slovákom. Chceli sme, aby to bol niekto z nášho tímu. Celkovo by som pred pretekmi nepovedal, že o celkovom víťazovi rozhodne už prológ. Tím CCC Sprandi bol potom veľmi silný, v pohode to kontroloval do konca.”

Cyklisti na záver aktuálneho ročníka Okolo Slovenska absolvovali etapu bez vrchárskych prémii v okolí Trnavy s piatimi prejazdmi cieľového priestoru. Ešte 30 km pred koncom bola na čele pätica Samir Jabrajlov (Azer.), Andrij Vasiľuk (Ukr.), Péter Kusztor (Maď.), Henrik Hamm a Florian Bissinger (obaja Nem.) s náskokom 50 sekúnd pred pelotónom.

V posledných 10 km to ešte vpredu skúšal sám Jabrajlov, ale napokon na Trojičnom námestí v Trnave finišoval celý “balík” pokope s triumfálnym záverom pre 25-ročného Rusa Savického.

V 60.+ 1. ročníku pretekov Okolo Slovenska, po prvý raz zaradených do vyššej kategórie UCI 2.1, bolo v hre 738 bodov do rebríčka UCI a tiež finančné odmeny v sume 30 455 eur. Celkový víťaz získal prémiu 3000 eur, víťaz každej etapy si odniesol 1 300 eur.

Okolo Slovenska 2017

nedeľa:

4. etapa (Trnava – Trnava, 152,5 km): 1. Ivan Savickij (Rus.) Gazprom RusVelo 3:24:42 h, 2. Rok Korošec (Slovin.) Amplatz-BMC, 3. Matteo Malucelli (Tal.) Androni – Sidermec,..22. Marek Čanecký Amplatz-BMC, 31. Patrik Tybor (obaja SR) Dukla Banská Bystrica – všetci rovnaký čas ako víťaz