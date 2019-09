Autobusy na telefón budú na Záhorí jazdiť už aj cez víkendy, majú svoj cestovný poriadok

Autobusy na telefón budú od októbra zo Senice do obce Prietrž jazdiť aj cez víkendy. Spoločnosť Arriva Trnava spustila službu autobusov na telefón od septembra pôvodne len počas pracovných dní.

Okrem toho bude podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča od októbra autobus na telefón jazdiť aj do obce Rovensko. Na financovaní tejto služby sa podieľa Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Prímestská doprava do Prietrže cez víkendy najazdí už osem rokov.

„Verejná doprava má podľa možnosti slúžiť všetkým obyvateľom. Vďaka podpore trnavskej župy zabezpečujeme obslužnosť aj pre cestujúcich z malých obcí, v prípade Prietrže aj obyvateľom kopaníc. Nová služba umožňuje zabezpečiť dopravu ľudí aj z odľahlejších oblastí spôsobom, ktorý je pre objednávateľa, teda samosprávny kraj, nákladovo efektívny,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.

Autobusy možno aj v iných regiónoch

Arriva je podľa Ivana pripravená zabezpečiť tento nový spôsob verejnej dopravy aj v iných regiónoch, kde prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu.

Cestujúci musí zavolať najneskôr 30 minút pred odchodom spoja zo zastávky a nahlásiť, kedy chce spoj využiť a oznámiť nástupnú a výstupnú zastávku.

Tri spoje na zavolanie za deň

Počas víkendov a sviatkov budú z Prietrže do Senice k dispozícii tri spoje na zavolanie za deň. Od 1. októbra pribudne v sobotu spoj na zavolanie zo Senice do Rovenska o 10:00 a v nedeľu a počas sviatkov o 15:40 z Rovenska do Senice, kde bude možné prestúpiť na linky v smere do Bratislavy, Nitry a Trnavy.

Služba má svoj cestovný poriadok, príslušné úseky alebo spoje, ktorých sa týka, sú označené symbolom telefónu. V Danom úseku si cestujúci objedná dopravu telefonicky na čísle 0917 095 167. Dopravu si môže objednať s predstihom – až dva dni vopred, najneskôr však polhodinu pred odchodom spoja zo zastávky.

Kopaničiarska obec Prietrž v okrese Senica má približne 730 obyvateľov, asi štvrtina z tohto počtu žije vo viacerých menších osadách. Do kopaníc patriacich k Prietrži nejazdili autobusy osem rokov, cez víkendy bola bez autobusového spojenia aj centrálna časť obce.