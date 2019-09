Týždeň mobility má dostať viac ľudí z áut, cestujúcich odvezú autobusy za zľavnené cestovné

Európsky týždeň mobility sa tradične koná v tretí septembrový týždeň. Jeho cieľom je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika. Viaceré mestá na Slovensku ponúkajú cestujúcim zľavnené lístky na mestskú hromadnú dopravu.

Zvýšenie atraktivity verejnej dopravy

Počas európskeho týždňa mobility chce hlavné mesto zlacniť ročný predplatný cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu (MHD) a všetky typy cestovných lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Lístky kúpené cez aplikáciu IDS BK majú byť lacnejšie o 10 percent a limitovaná zľava na ročný predplatný lístok bude výške takmer 25 percent a môžu ich využiť cestujúci v Bratislave a v Bratislavskom kraji. Informoval o tom hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Cieľom opatrení je podľa magistrátu zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy a dosiahnuť väčší počet cestujúcich využívajúcich tento spôsob dopravy. Cenu cestovných lístkov predávaných prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK znížia na úroveň ceny elektronických cestovných lístkov (lístkov kupovaných prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty a elektronickej peňaženky).

Ročný lístok za zľavnenú cenu

„V praxi to znamená, že ak užívateľ mobilnej aplikácie doteraz zaplatil za hodinový lístok v troch zónach 1,20 eur (rovnako ako za papierový lístok), po novom zaplatí 1,08 eur. Nová cena bude platná od 16. septembra 2019 bez časového obmedzenia,“ uviedol Bubla.

Záujemcovia si môžu v období od 16. do 30. septembra cez IDS BK zakúpiť aj predplatný cestovný lístok s ročnou platnosťou za zľavnenú cenu. Napríklad základný ročný lístok pre dve zóny (100+101) tak bude počas tohto obdobia stáť 199,20 eur namiesto pôvodných 264,20 eur.

Predaj zvýhodnených ročných predplatných cestovných lístkov umožnia v lehote 30 dní pred ich začiatkom platnosti. Zľavnený ročný predplatný cestovný lístok si budú môcť cestujúci zakúpiť u všetkých dopravcov v IDS BK, okrem dopravcu RegioJet. Platiť však má u všetkých štyroch dopravcov, vrátane vlakov linky S70 spoločnosti RegioJet.

Upravia aj aplikáciu

Cieľom tohto projektu je podporiť predaj ročných cestovných lístkov a preveriť záujem cestujúcich o tento typ cestovného lístku. „Hlavné mesto chce podporovať prechod ľudí z áut do vozidiel MHD a dáta zo zahraničia ukazujú, že znížená cena ročného predplatného lístku, spolu s ďalšími opatreniami na podporu MHD, výrazne zvýšili podiel cestujúcich, ktorý si tento typ lístku zakúpili a zvýšil sa tiež podiel cestujúcich MHD,“ uviedol bratislavský magistrát. Okrem zmeny cien cestovných lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK upravia aj samotnú aplikáciu. Časový interval od zakúpenia cestovného lístka po jeho aktiváciu znížia z 1 minúty na 30 sekúnd.

Vlastníci študentského preukazu ISIC majú možnosť nahrať preukaz priamo do mobilnej aplikácie a následne aplikácia automaticky ponúkne zľavnené cestovné lístky. Obe zmeny začnú platiť od pondelka 16. septembra 2019.

Všetky úpravy, ktoré pri príležitosti Európskeho týždňa mobility vstupujú do platnosti, schválili objednávatelia dopravných výkonov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR Bratislava. Súhlasili s nimi aj dopravcovia IDS BK a správca železničnej infraštruktúry Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko a Železnice Slovenskej republiky.

V Košiciach ušetria až 50 percent

Košický samosprávny kraj (KSK) sa tiež zapája do Európskeho týždňa mobility a ponúka cestujúcim prepravu prímestskými autobusmi spoločností eurobus a ARRIVA Michalovce v týchto dňoch lacnejšie. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Plne platiacich cestujúcich odvezú prímestské autobusy za zľavnené cestovné, ktoré štandardne mimo týždňa mobility využívajú žiaci, študenti, deti, ťažko zdravotne postihnutí a ich sprievodcovia. Oproti plnej sume tak cestujúci ušetria 40 až 50 percent, v závislosti od precestovanej vzdialenosti, respektíve tarifného pásma.

„Aj tento rok podporujeme Európsky týždeň mobility zľavneným cestovným v prímestskej autobusovej doprave. Chceme motivovať ľudí, aby presadli z áut do verejnej dopravy a zažili jej výhody na vlastnej koži. Benefity z tejto akcie môžu využiť všetci, nielen vodiči áut, zľavu teda získajú aj naši pravidelní cestujúci na linkách prímestskej autobusovej dopravy,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Európsky týždeň mobility vlani v Košickom kraji prekonával rekordy. V autobusoch počas tohto týždňa pribudlo 28 419 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 5,92 percent oproti roku 2017. Pre zvyčajne plne platiacich bola poskytnutá zľava v celkovej sume viac ako 77-tisíc eur.

Skrátenie dopravných zápch

„Za predpokladu, že by títo cestujúci využili osobné auto, keď priemerná obsadenosť osobného vozidla je 1,5 osôb na jedno auto a dĺžka auta v kolóne je 5 metrov, môžeme hovoriť, že sme v týždni mobility skrátili dopravné zápchy v Košickom kraji o takmer 36 kilometrov,“ poznamenal Trnka. Práve to sa počas Európskeho týždňa mobility viditeľne odrazilo na zmiernení dopravných zápch pri vstupoch do všetkých miest v Košickom kraji.

Heslo aktuálneho ročníka znie Walk with us! – Prejdime sa spolu!, témou kampane je Bezpečná chôdza a cyklistika. V tomto roku chcú organizátori motivovať verejnosť k úvahe o výhodách aktívneho spôsobu dopravy, akými sú flexibilita, ekológia, spoľahlivosť, či sociálna a ekonomická dostupnosť.

Župan pri tejto príležitosti ocení najaktívnejšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré sa v jari zapojili do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach dostanú nové stojany na bicykle a kolobežky.

„Našim cieľom je motivovať študentov k využívaniu ekologických spôsobov dopravy nielen v rámci týždňa mobility, ale počas celého roka. Preto som rád, že aj takýmto spôsobom napomáhame k vytváraniu podmienok pre využívanie alternatívnych druhov dopravy a rozhýbavame mládež, ktorá väčšinu dňa presedí v školskej lavici,“ dodal Trnka.

Výrazne zľavy v Prešovskom kraji

Do blížiaceho sa Európskeho týždňa mobility (ETM) sa v období od 16. do 22. septembra aktívne zapojí aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave počas tohto obdobia poskytne výrazné zľavy.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cestujúci počas Európskeho týždňa mobility zaplatia u všetkých autobusových dopravcov v rámci kraja – SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty, len štvrtinu z ceny lístka. „To znamená, že Prešovský kraj dá cestujúcim zľavu vo výške až 75 percent. Ide o doposiaľ najvyššiu zľavu z cestovného,“ uviedla Jeleňová.

Občania, ktorí vymenia svoje osobné vozidlá za verejnú dopravu, zaplatia za cestovné len 25 percent z ceny jednosmerného cestovného lístka. Tri štvrtiny z ceny lístka ušetria. Zľavu, ktorú kraj ponúkne cestujúcim, uhradí zo svojho rozpočtu.

Cestovanie autobusom sa vyplatí

„Našou snahou je prispieť k zníženiu počtu osobných áut na cestách a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia. Chceme ľuďom ukázať, že cestovanie autobusom do práce alebo do školy sa vyplatí. Pevne verím, že zľavy, ktoré počas Európskeho týždňa mobility v prímestskej autobusovej doprave kraj ponúkne, budú pre cestujúcich dostatočne motivujúce, aby nechali svoje autá doma,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Sprievodnou akciou podujatia je získanie bezkontaktnej čipovej karty u všetkých dopravcov PSK počas celého septembra zadarmo. Cestujúci tak v priemere ušetrí šesť eur. Ďalšie financie usporí pri kúpe cestovného lístka, ktorý je s dopravnou čipovou kartou lacnejší.

„Do aktivity sa zapájajú aj zamestnanci Úradu PSK, ktorí budú v rámci kampane Krajskej organizácie cestovného ruchu ‚Inak ako autom‘ využívať nemotorové prostriedky a verejnú dopravu,“ dodala Jeleňová.