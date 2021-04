Cestní dopravcovia po roku koronakrízy stále čakajú na pomoc štátu. Pre mnohých môže prísť už neskoro

Sektor cestnej dopravy, ktorý tiež značne pocítil neblahý vplyv pandémie, na finančnú pomoc ministerstva dopravy na čele s Andrejom Doležalom (nom. Sme rodina) stále ešte len čaká. A to koronakríza prepukla pred viac ako rokom.

Zákon, ktorý nedávno podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, má umožniť pomoc pre cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú a nepravidelnú autobusovú dopravu. Tiež taxislužby, autoškoly a školiace strediská. No kým ju začnú aj reálne využívať, opäť prejde veľa drahocenného času a pre viacerých môže byť už neskoro.

Obavy z poklesu kvality dopravy

Najväčším aktuálnym problémom v tomto odvetví z dôvodu koronakrízy je prepad tržieb vo verejnej osobnej doprave. Riešiť by to mali zdroje z verejných rozpočtov, no tých tiež nie je na rozdávanie.

Prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský pre portál NašaDoprava.sk označil za problém aj príliš selektívnu pomoc, ktorá obišla hlavne väčších autobusových dopravcov.

„Okrem toho naše odvetvie prímestskej autobusovej dopravy prechádza významnou štrukturálnou zmenou, keď sa končia staré dlhodobé zmluvy a robia sa nové výberové konania na dopravcov. Je to nová situácia, s ktorou sa každý, kto má záujem podnikať v službách vo verejnej osobnej doprave, musí popasovať,“ povedal.

Priznal pritom určitú obavu z toho, aby výsledkom súťaží, okrem možno niekedy nižšej vysúťaženej ceny, nebolo viditeľné zhoršenie kvality verejnej dopravy. Slušnú kvalitu v prímestskej autobusovej doprave sa pritom podľa neho doteraz darilo na Slovensku udržiavať, ba aj zlepšovať.