Do roku 2030 by cestujúci mohli na jednotný lístok využívať viac druhov dopravy

Na jednotný cestovný lístok na viac druhov dopravy by sa malo cestovať do roku 2030. Dovtedy by malo byť zabezpečené aj zdieľanie dát medzi rôznymi druhmi osobnej a nákladnej dopravy, pričom železničná a vodná intermodálna doprava majú úplne konkurovať cestnej doprave.

Informovalo o tom v stredu (26. januára) ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) v súvislosti so stratégiou pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu, ktorú schválila vláda.

Nulové emisie z dopravy

Takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ale aj nákladné autá by mali mať prakticky nulové emisie do roku 2050. Napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa má podľa rezortu dopravy rozvoj elektromobility či využitie vodíkového pohonu.

Zároveň by do roku 2050 mal byť počet úmrtí spôsobených dopravou takmer nulový vďaka využitiu inteligentných prvkov v infraštruktúre, prijatiu akčného plánu bezpečnosti v cestnej premávke a autonómnemu riadeniu.

„Cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart,“ povedal riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Peter Varga.

Prvky smart mobility

Obrovský priestor na zavedenie autonómneho riadenia je podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nom. Sme rodina) najmä pri koľajových vozidlách, čiže vo vlakoch a v električkách. „V zahraničí sú už aj v testovacej prevádzke. Pri automobilovej doprave ešte zostáva nevyriešených veľa otázok, napríklad zodpovednosť za škody či rôzne etické dilemy,“ uviedol Doležal.

Niekoľko prvkov smart mobility sa už na Slovensku podarilo zaviesť, alebo sa práve zavádzajú. Už od augusta 2021 funguje líniové riadenie dopravy na obchvate Bratislavy, ktoré v reálnom čase vyhodnocuje situáciu na obchvate a na základe dát dokáže upozorniť na nehodu či kolóny, zároveň určuje maximálnu povolenú rýchlosť na jednotlivých úsekoch.

V blízkej budúcnosti sa má spustiť systém na dynamické váženie vozidiel či monitoring dostupnosti parkovacích miest na diaľničných odpočívadlách. Takisto sa momentálne pracuje na využiteľnosti 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky či čitateľnosti dopravného značenia.