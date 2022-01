Letisko v Bratislave vlani vybavilo takmer pol milióna cestujúcich, o necelú pätinu viac ako rok predtým

Počet vybavených cestujúcich na bratislavskom letisku v minulom roku presiahol 480-tisíc. Pravidelné linky využili dve tretiny pasažierov a charterové alebo nepravidelné lety tretina.

Pre agentúru SITA to potvrdil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

Letná sezóna bola výrazne lepšia

Vlani v porovnaní s rokom 2020 prešlo cez najväčšie domáce letisko približne o 18,5 %, alebo o 75-tisíc viac pasažierov, oproti predpandemickému roku 2019 to znamenalo takmer päťnásobné zaostávanie. Vtedy dosiahol počet pasažierov ešte skoro 2,3 milióna.

„Výrazne lepšia bola letná sezóna. Kým v roku 2020 letisko za jún až september vybavilo mierne nad 90-tisíc cestujúcich, v letnej sezóne 2021 ich bolo vyše 313-tisíc,” uviedol Keketi, ktorý vedie letisko v Bratislave od minuloročného mája.

„Aj záver roka sa napriek prebiehajúcej tretej vlne pandémie vyvíjal výrazne lepšie ako predminulý rok. Stále sme ale úplne mimo trendu z rokov 2018 a 2019,” podotkol šéf letiska.

Možné sú dva scenáre

Pokiaľ ide o budúci vývoj a dosiahnutie počtu cestujúcich pred pandémiou, očakáva dva scenáre. Lepší počíta s rýchlym zotavením a návratom k úrovni roka 2019 už do troch, štyroch rokov.

„Horší variant, kedy budú naďalej pretrvávať obmedzenia z dôvodu opatrení pre COVID-19, predpokladá návrat k normálu až v horizonte šiestich až ôsmich rokov,” priblížil Keketi.

Obľúbené destinácie Slovákov

Pravidelné linky z bratislavského letiska v roku 2021 využívali najviac cestujúci do Londýna, Kyjeva a Dublinu, z charterových letov bol najväčší záujem o Antalyu, Rodos a Heraklion na Kréte.

Počas aktuálnej zimnej letovej sezóny, trvajúcej od konca októbra do záveru marca tohto roka, patrili medzi najviac obsadené tri nové pravidelné linky do Kodane, na Lanzarote (Kanárske ostrovy) a do Dubaja.

„Celkový počet cestujúcich do veľkej miery predurčuje nasadená sedačková kapacita, čím viac letov je v ponuke, tým viac cestujúcich je možné previezť,” poznamenal Keketi.

„Aj s ohľadom na to medzi top pravidelné linky sa s prechodom na zimný letový poriadok okrem už spomínaných zaradili aj Kodaň a Miláno, z charterových destinácií vedie túto zimu zatiaľ Salalah, za ním je Hurghada,” dodal generálny riaditeľ bratislavského letiska.