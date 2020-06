O prevádzku vlakov na trati Žilina - Rajec majú predbežne záujem viacerí dopravcovia

O vyhlásenú opakovanú verejnú súťaž na prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Žilina – Rajec majú predbežne záujem viacerí dopravcovia. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) ako národný dopravca chce pokračovať v prevádzkovaní vlakov na uvedenej trase. Očakáva, že súťaž bude transparentná a prinesie aj podmienky na zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry, ako nevyhnutnej podmienky pre zatraktívnenie železničnej dopravy.

ZSSK chce rokovať o predĺžení zmluvy

„V tomto úseku by bolo veľmi žiadané zabezpečovacie zariadenie, ktoré by dokázalo znížiť možný takt vlakov na 60, prípadne až na 30 minút, čo v súčasnosti nie je možné. Do budúcna by boli tiež zaujímavé úvahy o elektrifikácii, keďže ide o jedinú trať v uzle Žilina, ktorá nie je elektrifikovaná,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

O predĺžení súčasnej zmluvy o prevádzke vlakov na trati Žilina – Rajec (platí do konca roka 2020) do výberu dopravcu bude ZSSK rokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Súťaž pre väčší okruh uchádzačov

Rezort dopravy opätovným vyhlásením súťaže na trati Žilina – Rajec zároveň reštartuje liberalizáciu vlakovej osobnej dopravy. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 13. júla, termín začatia prevádzky vlakov na základe tendra je predĺžený od 1. januára 2020 a kritériá na vyhodnotenie ponúk sú širšie.

Upravená súťažná dokumentácia by mala byť prístupnejšia väčšiemu okruhu uchádzačov, lehota na predloženie už konkrétnej ponuky je predĺžená o 63 dní.

Dva roky na prípravu

Víťaz bude mať rezervu dva roky na zmodernizovanie vlakov. V predchádzajúcej súťaži pri bývalom vedení ministerstva napriek viacerým záujemcom napokon predložila ponuku iba ZSSK, no rezort ju vylúčil.

„Železničná spoločnosť Slovensko má aktuálne k dispozícii len oznámenie o začatí verejnej súťaže. V prípade, že sa naša spoločnosť do tejto súťaže prihlási a príslušný orgán nás vyhodnotí ako vhodného uchádzača, budú nám doručené podrobné podmienky súťaže,“ poznamenal Kováč.

Predĺženie termínu začatia prevádzky vlakov dopravca vníma pozitívne, pretože sa zároveň predĺži čas komplexnej prípravy.

„ZSSK disponuje určitými radmi vhodných vozidiel na prevádzku vlakov na tejto trati. Vzhľadom na uvedený čas môžeme uvažovať aj s realizáciou obstarania iných, vhodných, resp. súťažou požadovaných vozidiel,“ dodal Kováč.

Arriva zvažuje účasť

Skupina Arriva účasť v súťaži na prevádzku vlakov medzi Žilinou a Rajcom ešte zváži. Očakáva, že Slovensko má záujem vybrať v transparentnej súťaži dopravcu s ponukou, ktorá bude najlepšia po každej stránke.

„Oproti predchádzajúcej súťaži sú časové lehoty nastavené optimálnejšie. Na druhej strane dopady pandémie môžu byť dôvodom, pre ktorý sa do súťaže prihlási nižší počet záujemcov,“ povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

„Účasť v predchádzajúcej súťaži sme dôkladne zvážili a ponuku sme napokon nepodali. Vzhľadom na doručené podmienky sme nechceli ísť do súťaže, po skončení ktorej by sme nemohli garantovať spoľahlivé služby cestujúcim na zodpovedajúcej úrovni,“ poznamenal Ivan.

Leo Express prejavil záujem

Spoločnosť Leo Express má všeobecne záujem o nové trate na Slovensku aj inde v Európe a víta preto liberalizáciu železničného trhu.

„Pri repasovaných vozidlách je nutný čas na prípravu minimálne jeden a pol roka a pri nových tri roky. Vzhľadom na to, že objednávateľ počíta s repasovanými vozidlami, tak je v danej lehote príprava realizovateľná,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Leo Express Emil Sedlařík.

Dlhší čas na prípravu by podľa dopravcu zaistil viac uchádzačov o prevádzku vlakov na uvedenej trati.

„Iba príprava kvalitnej ponuky zaberie minimálne tri mesiace a stojí niekoľko stotisíc eur. Preto je nutné, aby sa takéto zadania vopred konzultovali s dopravcami,“ dodal Sedlařík.