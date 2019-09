Petržalka spúšťa rezidenčné parkovanie, mimobratislavčania zaplačú na parkovnom

Na najväčšom bratislavskom sídlisku v Petržalke sa už aktívne pracuje na spustení parkovacieho systému. Cieľom pilotného projektu je uľahčiť obyvateľom s trvalým bydliskom ich dlhotrvajúci problém s parkovaním.

Starosta Petržalky Ján Hrčka portál Nasadoprava.sk informoval, že systém rezidenčného parkovania na sídlisku Dvory, by sa mal spustiť už 1. novembra tohto roka.

V prípade pekného počasia, by sa do konca roka mohlo stihnúť vyznačiť približne 30% z celkového počtu 26-tisíc parkovacích miest. Po dokončení sídliska Dvory sa bude pokračovať na sídlisku Lúky a Háje.

Mimobratislavčania zaplačú na parkovnom

Zavedením parkovacieho systému budú môcť iba Petržalčania parkovať zadarmo. V prípade, že domácnosť vlastní aj viacero áut, bude si môcť zaregistrovať všetky autá a parkovať bezplatne.

Až na základe v budúcnosti vyzbieraných údajov sa bude dať vyhodnocovať a zároveň regulovať počet áut na jednu domácnosť. Registrácia sa bude dať vybaviť on-line.

Bezplatné parkovanie sa bude týkať aj Petržalčanov, ktorí využívajú služobné vozidlo na súkromné účely alebo ak používajú vozidlo napísané na inú osobu. Tí si budú musieť vybaviť registráciu osobne, priamo na miestnom úrade.

Zavedením rezidenčného parkovania sa situácia výrazne skomplikuje najmä mimobratislavčanom. Svoje autá budú môcť zaparkovať buď na platených parkoviskách alebo spoplatnených parkovacích miestach na sídliskách.

Návštevníci za hodinu státia zaplatia 1 euro počas celého dňa. Suma za celomesačné parkovanie by sa tak nerezidentovi mohla vyšplhať na sumu až 744 eur. Starosta odporúča prenajať si napríklad garážové státie, ktoré ich vyjde v konečnom dôsledku oveľa lacnejšie alebo si prehlásiť trvalý pobyt.

Budovanie rezidenčného parkovania bude prebiehať postupne, do roku 2021. Nerezidenti by sa tak mali pripraviť na určité obmedzenia. Hrčka dodal, že pre nerezidentov ostane maximálne 3 až 4-tisíc parkovacích miest.

Parkovací systém sa prioritne spustí na sídlisku Dvory

S vyznačovaním rezidenčných parkovacích miest sa začalo prioritne na sídlisku Dvory, ktoré tvorí až 1/3 mestskej časti Petržalka.

Zároveň patrí medzi najkomplikovanejšiu a najproblematickejšiu lokalitu, kde je cez deň najväčšia koncentrácia ľudí. Nachádzajú sa tu rôzne úrady, množstvo administratívnych budov, business centier, ako aj veľké nákupné stredisko Aupark.

„Parkovací systém začne platiť od 1. novembra. Dovtedy sa budeme snažiť vyznačiť čo najviac parkovacích miest, aby sme od novembra mali na čom nový systém parkovania uplatňovať,“ uviedol starosta Petržalky.

Súčasná kapacita parkovacích miest stačiť nebude

Starosta uviedol, že v rámci rozširovania parkovacích kapacít sa táto problematika rieši v Petržalke komplexne. Jedným z nich je aj vyvíjanie tlaku na developerov, ktorí stavajú nové bytové domy, aby budovali väčšie parkovacie plochy.

Ďalším riešením je budovanie väčších parkovacích kapacít už na existujúcich sídliskách, kde je situácia akútna a ani po zavedení parkovacieho systému nedošlo k zlepšeniu situácie.

Hrčka vopred varuje nezodpovedných občanov, ktorí dlhodobo blokujú parkovacie miesto auto vrakom. Pokiaľ takéto auto zo sídliska nezmizne, majitelia sa nebudú môcť registrovať a bezplatne parkovať v mieste svojho bydliska.

Starosta sa neobáva, že by sa parkovací systém neosvedčil. Problém nevidí ani v tom, že by zrazu pribudlo veľké množstvo „nových“ Petržalčanov a boj o parkovacie miesto by pokračoval. Práve naopak.

Prihlásením sa veľkého počtu mimobratislavčanov na trvalý pobyt by mestská časť získala značné finančné prostriedky navyše. Tie by následne mohla použiť na budovanie ďalších parkovacích boxov.

Projekt zaplatia Petržalčania, ale aj mesto

Zavedenie parkovacieho systému bude plne hradený z rozpočtu mestskej časti. Predpokladaná výška investície je 250 až 300-tisíc eur.

Hrčka uviedol, že na základe dohody s Magistrátom mesta Bratislava, by sa mohlo vrátiť až 80% z vynaložených nákladov. „Verím, že nastavený systém bude pozitívny pre Petržalku a jej rozpočet,“ povedal Hrčka.

V predpokladanom balíku peňazí však nie sú zahrnuté výdavky na posilnenie policajných hliadok, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie pravidiel parkovacej politiky. Starosta predpokladá, že tieto náklady navyše zaplatia práve vybraté pokuty od neprispôsobivých vodičov.

„Robíme všetko preto, aby sa ľudia prehlasovali na trvalý pobyt už teraz. Ale napríklad, ak sa 10-tisíc ľudí prihlási na trvalý pobyt, tak ročne to prinesie do mestskej kasy približne 1-milión eur, čo by bez problémov pokrylo vstupné náklady,“ uzavrel starosta.