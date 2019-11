Projekt obchvatu Starej Ľubovne bude mať pokračovanie, do dobudovania ulice investujú milión eur

Projekt pred týždňom otvoreného juhovýchodného obchvatu mesta Stará Ľubovňa bude mať pokračovanie. Samospráva chce za približne 1 milión eur dobudovať Vansovú ulicu, vzdialenú od obchvatu asi 300 až 400 metrov. Takýmto spôsobom chce spojiť najväčšie sídlisko v meste Západ s Levočskou ulicou, ktorá je súčasťou obchvatu.

Najväčšie sídlisko

„Na stavbu je vydané územné rozhodnutie. V tomto roku by sme chceli začať so stavebným konaním a na budúci rok sa budeme snažiť spustiť realizáciu tejto stavby a nájsť finančné zdroje na to, aby sme to mohli zrealizovať,“ uviedol primátor mesta Ľuboš Tomko, podľa ktorého ide o prioritu na rok 2020.

Sídlisko Západ je s rozlohou približne 28 500 metrov štvorcových najväčším a najhustejšie zaľudneným sídliskom mesta. Pozostáva z panelových bytových domov postavených v roku 1972, no v jeho blízkosti je nová individuálna bytová výstavba i výstavba bytových domov.

Podpora investorov

Juhovýchodný obchvat sa podarilo vybudovať v tomto roku za 2,35 milióna eur, išlo o spoločnú investíciu mesta a Prešovského samosprávneho kraja. Po siedmich mesiacoch prác ho pre verejnosť otvorili 7. novembra. Nová komunikácia v dĺžke približne 920 metrov má znížiť dopravné zaťaženie historického centra mesta, eliminovať nehodovosť, zlepšiť bezpečnosť dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cyklistov.

Mesto okrem toho plánuje vybudovať dopravné prepojenie, ktoré má sprístupniť priemyselnú oblasť na Továrenskej ulici. Ide o investíciu za takmer 1,5 milióna eur, pričom na tento účel už získalo dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR vo výške takmer 1,1 milióna eur. Samospráva chce takýmto spôsobom podporiť aj investorov, ktorí tam v najbližších mesiacoch plánujú niekoľkomiliónové investície do rozšírenia výroby. Podľa Tomka by mal byť celý projekt hotový do konca roka 2020.