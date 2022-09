Šéf popradského letiska sa funkcie drží "zubami nechtami", riskuje kolaps a odobratie prevádzkovej licencie

Spoločnosť Letisko Poprad – Tatry, a. s., sa vystavuje bezprecedentnému riziku odobratia prevádzkovej licencie. Kolektív väčšiny zamestnancov letiska, ktorým uplynie 30. septembra dvojmesačná výpovedná lehota, preto dôrazne upozorňuje zástupcov minoritných akcionárov, mestá Poprad a Vysoké Tatry, na nedozerné následky a výšku škody, ktorá vznikne spoločnosti a všetkým zamestnancom v prípade straty licencie letiska ich konaním, resp. nekonaním.

Hromadné výpovede zamestnancov

Informovala o tom vo štvrtok základná organizácia Integrovaného odborového zväzu na popradskom letisku s tým, že iba štyri dni pred uplynutím výpovednej lehoty zamestnancov sa 26. septembra má konať mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom stabilizovať situáciu na letisku. Zamestnanci trvajú na odvolaní výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Letiska Poprad – Tatry Petra Dujavu.

Podľa výzvy zamestnancov by mal najmä primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš verejne vyjadriť svoju pozíciu a názor na dianie na letisku. Zároveň by mal zabezpečiť svoje riadne zastupovanie v prípade, ak by sa nemohol zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Ešte skôr však zamestnanci požiadali zástupcov Vysokých Tatier o stretnutie, v prípade, ak im nestačili dva mesiace a majú otázky, na ktoré neodpovedali podané výpovede, otvorený list či sťažnosti zamestnancov ministerstvu dopravy a výstavby.

Zmarenie valného zhromaždenia

Primátor Popradu Anton Danko by mal podľa zamestnancov takisto verejne vyjadriť postoj minoritného akcionára a svoj názor na dianie na letisku. Tiež by mal zabezpečiť svoje riadne zastupovanie v prípade osobnej neúčasti.

„Cieľom tejto výzvy zamestnancov je vopred predísť rôznym obštrukciám a pokusom o zmarenie mimoriadneho valného zhromaždenia. Napriek tlaku, ktorý bol na zamestnancov vyvíjaný zo strany výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Petra Dujavu počas náročnej letnej charterovej sezóny, mu nepodľahli a od prvej chvíle naďalej trvajú na jedinej podmienke – odvolanie riaditeľa a predsedu predstavenstva,“ uviedli zástupcovia zamestnancov letiska v Poprade.

Výpovede podali zhruba dve tretiny z približne 70 zamestnancov letiska z dôvodu straty dôvery a arogantného správania sa šéfa letiskovej spoločnosti. Ministerstvo dopravy a výstavby ako hlavný akcionár sa postavilo na stranu zamestnancov letiska a potvrdilo, že Dujava stratil aj ich dôveru. Dujava napriek tomu odmietol odstúpiť s tým, že na to nie sú reálne dôvody.