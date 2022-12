Službu výberu mýta možno opakovane predlžovať do roku 2027, umožňujú to zmeny v zmluve medzi diaľničiarmi a SkyToll

Dodatok k zmluve medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a spoločnosťou SkyToll, a. s., o elektronickom výbere mýta umožňuje opakovane predlžovať poskytovanie služby o dvanásť mesiacov až do konca roka 2027. NDS má uhradiť za ročné predĺženie výberu mýta v roku 2023, po úprave cenovej ponuky základnej ročnej ceny služby, 63,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

V prípade predlžovania súčasného výberu mýta by mala v rokoch 2024 až 2027 zaplatiť ročne po 67,4 mil. eur. Za päť rokov by to bolo spolu 332,7 mil. eur bez DPH. Vyplýva to z dodatku o zabezpečení súčinnosti pri ukončovaní služby výberu mýta, po podpise a zverejnení v centrálnom registri je účinný od 13. decembra.

Zmeny v zmluve

Znížená ročná cena za poskytovanie výberu mýta v cenovej úrovni roka 2022 zahŕňa uzatvorené dodatky, valorizáciu, ako aj zľavy poskytovateľa služby vo výške 39 % na rok 2023 a 35 % na roky 2024 až 2027. Pôvodná cenová ponuka základnej ročnej ceny služby, vrátane valorizácie, počas predĺženia podľa tohtoročnej cenovej úrovne bola 103,6 mil. eur bez DPH v každom z rokov 2023 až 2027.

Celková suma na päť rokov by tak dosiahla 518,2 mil. eur bez dane. Cenová ponuka uchádzača na základe úrovne roka 2009, kedy NDS a SkyToll uzatvorili zmluvu o poskytovaní služby výberu mýta, v prípade jej predĺženia o päť rokov predstavovala ročne takmer 83 mil. eur a spolu v rokoch 2023 až 2027 by išlo o sumu skoro 415 mil. eur bez DPH. Zmluva pred aktuálnou zmenou totiž počítala s predĺžením služby o päť rokov.

Súčasný prevádzkovateľ ostáva

NDS koncom minulého týždňa informovala, že sa dohodla so SkyToll-om na úprave zmluvy o elektronickom výbere mýta a vyrokovala výhodnejšie podmienky, pretože provízia výbercu bude oveľa nižšia. Výber mýta so súčasným prevádzkovateľom sa predlžuje, pretože diaľničiari za dva roky od vyhlásenia ešte neuzatvorili tender na vybudovanie nového elektronického mýta, hoci ponuky vyhodnotili v máji tohto roka.

Zmluva z januára 2009 mala pôvodne uplynúť koncom tohto roka. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v minulosti opakovane tvrdil, že nový, pre štát výhodnejší mýtny systém bude fungovať od začiatku roka 2023 a SkyToll koncom tohto roka skončí ako prevádzkovateľ mýta. Dva roky od vyhlásenia súťaže na uzavretie zmluvy s dodávateľom a vybudovanie nového mýtneho systému sa ukázali ako nereálne, čo následne priznali minister aj NDS.