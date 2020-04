Sporný násyp na D4 pri Jarovciach je skládka odpadu, podľa Doležala ho zrejme budú musieť odstrániť

aktualizované 24. apríla, 14:14

Stavba sporného násypu diaľnice D4 pri bratislavskej mestskej časti Jarovce obsahuje nepovolený odpad. Koncesionár, respektíve zhotoviteľ úsekov D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí hlavného mesta ju bude musieť pravdepodobne odstrániť.

Ako v piatok informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina), po závažných zisteniach na stavbe D4 si nevie predstaviť, že stavebný úrad prijme iné rozhodnutie ako odstránenie stavby.

„Je tam odpad, stavebné povolenia a stavebný projekt hovoril, že tam nesmie byť odpad. Musí tam byť kvalitné kamenivo z lomu,“ povedal Doležal.

Dôležité bude podľa neho komunikovať aj s rezortom životného prostredia, aby sa prípadné odstránenie stavby realizovalo za sprísnených okolností a opatrení.

Náklady za desiatky miliónov eur

Koncesionárom PPP projektu D4R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra, hlavným zhotoviteľom stavby úsekov D4 a R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov je firma D4R7 Construction, s. r. o. zložená zo španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a z rakúskeho Porr Bau.

Podľa odhadov ministerstva dopravy koncesionár bude musieť v súvislosti s odstránením stavby násypu na D4 znášať náklady za desiatky miliónov eur.

„My, a predpokladám, že aj kolega zo životného prostredia, budeme dbať na to, aby sa odstránenie stavby konalo za prísnych bezpečnostných opatrení, aby nedošlo opäť k úniku látok do ovzdušia a k ohrozeniu obyvateľstva,“ uviedol Doležal. Koncesionár projektu sa podľa neho na stretnutí vo štvrtok tváril, že je všetko v pohode a nejako to vyriešia.

„To nie je nejaká treťotriedna cesta v Kongu v Afrike. Je to budúca diaľnica, po ktorej má prejsť 20-tisíc áut denne,“ upozornil minister dopravy.

Posledný úsek bude asi v omeškaní

Doležal nevie odhadnúť, ako dlho môže trvať odstránenie stavby a o koľko to môže predĺžiť stavbu sporného úseku D4.

„Predpokladám, že ostatné úseky budú napredovať podľa plánu. Niektoré úseky sú pripravené na odovzdanie, ale to je iná téma,“ povedal minister. Úseky R7 a D4 mali byť odovzdané do prevádzky pôvodne postupne v priebehu tohto a budúceho roka.

„Viem si predstaviť riešenie, že celý mostný úsek D4 ponad Dunaj a Jarovecké ramená bude spojazdnený a sprístupnený až po Slnečnice (obytná časť v Petržalke – poz. red.) a posledný úsek asi bude v omeškaní,“ očakáva Doležal.

Zásadný problém sa nevyrieši

Aj keby bol násyp na D4 staticky v poriadku, podľa ministra to nevyrieši zásadný problém, že je tam nevhodný materiál v rozpore so stavebným povolením a projektom. „Musíme si stáť za svojim. Ak to má byť poriadna diaľnica, tak tam musí byť poriadny materiál v súlade so stavebným povolením,“ tvrdí Doležal. Nič na tom podľa neho nezmení fakt, že násyp spevníme.

„Musí prísť k odstráneniu stavby, iné riešenie nevidím,“ zdôraznil minister. Štátny stavebný dohľad podľa neho konal a dal dostatočný priestor aj koncesionárovi, aby riešenie problému našiel.

„Budem iniciovať kontrolu aj v rámci ministerstva dopravy, či štátny stavebný dohľad postupoval tak, ako mal. A to isté budem iniciovať aj u kolegov v rámci vlády, aby prešetrili postup príslušného okresného úradu v sídle kraja, odboru životného prostredia, prečo ten ešte dva roky nekonal,“ poznamenal Doležal.

Stavba môže byť podľa neho odstránená z dvoch dôvodov – odbor životného prostredia povie, že to nie je stavba, ale skládka, ale môže o tom rozhodnúť aj stavebný úrad, pretože je to v rozpore so stavebným povolením.

Očakávajú súdny spor

Minister očakáva súdny spor, koncesná zmluva totiž počíta s tzv. kompenzačnými udalosťami, ktorých je aktuálne zhruba 140.

„Sporíme sa podľa pravidiel platnej koncesnej zmluvy, o rôznych veciach na rôznych úsekoch celej stavby D4R7. Zmluva na také situácie myslí a počíta s nimi. Budeme iniciovať kompenzačné konanie aj v tomto zmysle, ak príde k oneskoreniu, dáva nám to nárok na kompenzačnú udalosť, alebo kompenzačné nároky,“ priblížil Doležal. Predpokladá, že spor môže skončiť až na arbitrážnom súde, ako to je už v prípade R7.

Ministerstvo dopravy v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá je poradným orgánom pre rezortnú PPP sekciu, bude podobne ako v prípade D4 iniciovať ekoaudit aj na ďalších úsekoch D4 a R7.

„Aby sme si boli istí, že pod touto stavbou nebude nevhodný materiál z pohľadu stavebného. Vyzvem aj príslušné orgány pod životným prostredím, aby rovnako kontrolovali, či tam nie je opäť kontaminovaný materiál, resp. odpad,“ uviedol Doležal.

Nechce ani len pripustiť túto diskusiu ďalej, čo by to znamenalo, keby sa to potvrdilo. Teraz sú to podľa neho špekulácie, rozhodovať bude na základe jasných faktov a dát. „Najskôr musí ekoaudiť ukázať, že stavba, násypy sú v poriadku. Potom budeme konať, uvidíme, čo ďalej,“ podotkol minister dopravy.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj koncesionára, resp. zhotoviteľa stavby úsekov D4 a R7.