Štrajk kamionistov ohrozuje automobilky, pre nedostatok dielov prerušujú výrobu

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia prerušila nočnú smenu na viacerých prevádzkach od utorka večera (28. januára). Hovorca PSA Group Peter Švec Webnoviny.sk informoval, že sa nevyrábalo približne 3,5 hodiny.

Automobilke chýbajú dôležité náhradné diely, ktoré sú v zablokovaných kamiónoch na hraničných priechodoch z Poľska – Svrčinovec a Makov. Z pohľadu automobilky ide o kľúčové hraničné priechody, pretože najväčšia časť dielov prichádza práve zo susedného Poľska.

Výroba je zatiaľ obnovená

Dopravu presmerovali cez Českú republiku – Kúty a Hodonín. No, aj tam už kamionisti blokujú vstup na Slovensko. Automobilka je odkázaná aj na dovoz súčiastok z Maďarska – blokované sú už aj priechody Rajka a Medveďov.

„My sme dnes obnovili výrobu, pretože v noci boli kamióny uvoľnené, takže nejaké diely prišli. Takže sme výrobu postupne oživovali. Počas dňa to však môže byť komplikovanejšie, lebo problém spôsobujú aj prázdne kamióny, ktoré sa vracajú naspäť k dodávateľom. Tie sú už tiež blokované v smere von zo Slovenska. Nastávajú totiž aj kolaterálne efekty. To znamená, že ak z reťazca vypadne niekoľko kamiónov a iné prídu, rozbije to celý rytmus dodávok,“ uviedol hovorca PSA Group.

Prioritou je odblokovať hranice

Švec dodal, že momentálne sú rozhodujúce výsledky rokovaní medzi dopravcami a Ministrom dopravy a výstavby SR Árpádom Érzsekom a jeho kolegom z rezortu financií Ladislavom Kamenickým, aby sa hraničné priechody opäť sprejazdnili.

„Do rokovaní s vládou a dopravcami my vstupovať určite nebudeme,“ dodal hovorca.

Prerušenie výroby zatiaľ dobehnú

Automobilka dokáže obnoviť výrobu na linkách v priebehu pár minút. Jej niekoľkohodinové prerušenie nespôsobilo žiaden obrovský sklz, ktorý by sa nedal dohnať v rámci nadčasov.

Švec uviedol, že momentálne sa o žiadnych výrazných ekonomických dopadoch nedá hovoriť, prioritou je neprerušene pokračovať vo výrobe.

„V tejto chvíli sa ekonomickým stratám, v dôsledku prerušenia výroby nikto nevenuje. Sme sústredení na to, aby sa k nám dostali potrebné diely,“ povedal hovorca PSA Group.

Zdôraznil však, že ak by takýto stav trval niekoľko dní, mohli by nastať väčšie komplikácie kvôli smenám, režimu práce či zamestnancom. „Zatiaľ predpokladáme, že zdržanie je iba niekoľkohodinové, veríme, že sa to nebude predlžovať,“ uzavrel Švec.

Hrozia prázdne regále?

„Autodopravcovia z UNAS idú tvrdo po svojich požiadavkách. Niektoré z nich pokladám za oprávnené, niektoré sú diskutabilné. Keďže došlo k zablokovaniu kamiónov na hraničných priechodoch, ktoré sú určené pre priebežné zásobovanie výroby a nedostanú sa na miesto určenia, môžeme očakávať rozsiahle následky vo výrobných podnikoch,“ uviedol dopravný analytik a zároveň člen strany SaS Jozef Drahovský.

Podľa neho by mali autodopravcovia prehodnotiť svoje požiadavky, zasadnúť za rokovací stôl a dohodnúť nastavenie cestnej dane, registračných a mýtnych poplatkov.

„Všetky krajiny V4 ich majú zhruba rovnako nastavené. Slovensko by v tomto smere nemalo byť drahšie, ako sú ostatné krajiny,“ vysvetľuje Drahovský.

V ohrození sú aj zvieratá

Blokáda na hranici neohrozuje len automobilky. Problém môže vzniknúť aj v iných sektoroch. Najviac sú ohrozené kamióny prevážajúce zvieratá a potraviny a dôjde k veľkým materiálnym škodám.

„Netuším, ako sú títo dopravcovia, ktorým nastane škoda zdatní a budú vymáhať náhradu škody od tých, ktorí im zablokovali cesty. Môže to prerásť do veľkých sporov,“ uviedol Drahovský.

Drahovský uviedol, že zníženie cestnej dane o 12,5% ako navrhlo MF SR nie je dostatočné a bolo by na mieste ho ešte výraznejšie znížiť, minimálne na úroveň ostatných krajín V4.

„Čo sa týka zliav z mýta, tie fungujú pre všetkých, takže tam by som na nich netrval. A na čo sa podľa mňa úplne zabúda, je zrušenie vysokých registračných poplatkov pre nové vozidlá. Takže tam by som požadoval od vlády ústupok,“ vysvetľuje odborník.

ZAP SR sú rozčarovaní

Členovia Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) sú rozčarovaní:

„ZAP SR dlhodobo upozorňuje na pokles konkurencieschopnosti Slovenska. Výpadky v dodávkach zároveň znižujú kredibilitu tohto priemyslu na Slovensku, ako aj pohľad investorov na našu krajinu. Aktuálna situácia vytvára dojem, že si naša krajina nedokáže sama riešiť svoje problémy. V situácii, kedy hrozia priame blokády najvýznamnejších výrobcov a výpadky vo výrobe, vyzývame všetky zainteresované strany, aby urýchlene zasadli za spoločný stôl a pokračovali v začatej diskusii. Opätovne žiadame, aby sa v čo najkratšej dobe našlo definitívne riešenie tak, aby sa doprava na cestách vrátila do normálu a priemyselná výroba prestala byť rukojemníkom tohto sporu,“ vyjadril sa prezident ZAP SR Alexander Matušek.