Kto triedi, platí menej. Ako obec Košeca naučila obyvateľov myslieť ekologicky

Košeca je nenápadná obec, vsunutá medzi Ilavu a Púchov. Na prvý pohľad sa nijako nelíši od iných obcí podobnej veľkosti. Zvláštne je však to, že sem chodia celé delegácie starostov z celého Slovenska. Trvá to už od jari. Košeca vtedy spustila systém evidencie odpadu. Teraz, v novembri už majú prehľad o tom, ako domácnosti triedia odpad. Zvedavé sú nielen iné samosprávy, ale aj my.

Každý kôš je pod dohľadom

Je pondelok. Pred domami sú už dnes vyložené pozinkované popolnice, aj zelené vrecia, každé s nálepkou s QR kódom. „Zajtra je zber skla, ale ľudia si vykladajú odpadky von už dnes,“ vysvetľuje starosta obce Radomír Brtáň, keď prechádzame autom po obci. Leje ako z krhly. Tento milý a pomerne mladý muž je na starostovskej stoličke už trinásť rokov.

Pred jeho nástupom boli v obci len veľkokapacitné kontajnery, do ktorých hádzal smeti každý, kto šiel okolo. Ročné náklady na odvoz odpadu boli vtedy okolo troch miliónov vtedajších korún. Dnes to nie je ani tretina. Navyše, Brtáň vidí priestor aj na zníženie nákladov, aj poplatkov od občanov.

Vďaka elektronickej evidencii odpadu presne vidia, koľko odpadu domácnosti separujú. Slúžia im na to farebné vrecia, každé má na sebe nálepku s QR kódom. „Smetiari majú skenery na zápästí a pri zbere každé vrece a nádobu zaevidujú,“ vysvetľuje pracovník Obecného úradu Marek Kurinec, ktorý má na starosti práve odpady.

Triediť treba viac

„Máme ešte rezervy. Väčšina domácností vyseparuje okolo 30-40 percent odpadu,“ hovorí starosta. Je presvedčený, že nový systém poplatkov bude motivovať občanov, aby triedili viac. Ukazuje mi aj návrh nových poplatkov za odvoz odpadu, ktorý ešte nemá finálnu podobu. Domácnosti, ktoré odpad netriedia vôbec, by mali platiť najviac, teda 25 eur ročne. Tie, ktoré separujú všetko, teda 100 percent odpadu, získajú výraznú zľavu. V návrhu sa počíta s tým, že by ročne za odpad zaplatili len desať eur. O polovicu menej, ako platia dnes.

Nový systém, ktorý motivuje ľudí separovať nielen plasty, sklo a kovy, ale aj napríklad bio odpad do kompostu, mal podľa starostu úspech už v prvých mesiacoch. Celkové množstvo odpadu kleslo zhruba o 20 percent.

Radomír Brtáň chce udržať súčasný stav, v ktorom sa odvoz odpadu uživí sám. Niektoré obce musia odpadové hospodárstvo dotovať. To v Košeci sa financuje samo, z poplatkov za odvoz odpadu priamo od občanov. „Poplatky za skládkovanie sa od budúceho roka výrazne zvýšia. Preto chceme ľudí motivovať k triedeniu. Takto dokonca môžeme znížiť poplatky za smeti, namiesto ich zvýšenia,“ hovorí starosta.

V praxi to bude teda vyzerať tak, že koľko odpadu smetiari odvezú, toľko vo finále občan zaplatí. Pričom platí, že čím menej zmesového odpadu vyhodí, tým nižší bude poplatok.

Žiadny problém

„Len tých plastov je veľa. Všetko balia do plastov,“ posťažuje sa pani, ktorá si prišla po nálepky na vrecia. „Máme aj kompost, taký doma postavený. Triedime, triedime,“ zdôrazňuje. Občania síce dostali od obce štartovací balíček s vrecami aj nálepkami, niektorým je to však málo a tak si po vybavenie chodia na úrad, k Marekovi Kurincovi. Ten nálepky zaeviduje do počítača a tak presne vidí, koľko vriec ľudia majú.

„Život mi to nekomplikuje. Okolo odpadkov je väčší poriadok,“ chváli ďalší pán, ktorý na úrad prišiel po vrecia a nálepky na sklenený odpad.

„Ľudia sú so systémom celkovo spokojní. Akurát jedna pani má stále niečo proti nálepkám. Odpad triedi, platila by menej. Ale z nejakého dôvodu sa jej nepáči, že má na vrecia lepiť nálepky s kódom,“ krúti hlavou Marek Kurinec.

Novému systému sa prispôsobili aj obyvatelia bytoviek, ktorí majú spoločné kontajnery. „Všimnite si, že nádoba na zmesový odpad je zamknutá. To je napríklad znamenie pre smetiarov, aby ju nevysypali. Platíme totiž za každú vysypanú nádobu,“ vysvetľuje starosta.

To znamená napríklad aj to, že ak niekto smetiak nenaplní, nemusí ho vyložiť pred dom, smetiari ho nevysypú a občan tak za odvoz odpadu neplatí nič. Pre tých, ktorý separujú tak usilovne, že nenaplnia smetiak na komunálny odpad ani za dva týždne, môžu využiť čierne vrece od obce s kapacitou 30 litrov, za odvoz ktorého zaplatia menej.

Ako to dokázali

„Existuje veľa možností, ako evidovať množstvo odpadu a nastaviť poplatky férovejšie. My sme sa rozhodli pre túto možnosť. Celý systém je elektronický,“ vysvetľuje Marek Kurinec. Obec nakúpila vrecia, nálepky a skenery. Tie zbierajú údaje a cez WiFi ich potom odošlú do evidencie. Zber dát teda neprebieha v reálnom čase, ale s miernym oneskorením. Dáta sú však čerstvé- obec ich má presne v deň zberu.

Spoločné separačné nádoby pre bytovky sa zase evidujú cez výkazy, na ktorých sa uvádza aj hmotnosť odpadu. Z tohto systému si tak môžu vziať príklad aj mestá, v ktorých nemá smetnú nádobu každá jedna rodina. Obec by mohla nastaviť poplatky ešte presnejšie, no naša legislatíva to neumožňuje.

V čase, kedy sa poplatky za skládkovanie odpadu zvyšujú, obec Košeca poplatky ešte znižuje. Aj preto sa sem chodia pozerať starostovia z celého Slovenska. Systém aj s novými poplatkami bude na sto percent fungovať až v januári 2020.