Netreba byť úspešný v prieskumoch, ale vo voľbách, hovorí Bugár

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Strane, ktorá sa dostala do vlády, vždy podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára trošku klesli preferencie. Ako povedal pre agentúru SITA, keď je niekto v koalícii, tak je zodpovedný za všetko.

„Ľudia vždy tvrdili, že všetko zlé robí vláda. Všetky negatíva ako vražda, únos Vietnamca, rigorózna práca nespôsobili to, čo očakávali analytici, teda, že padneme pod päť percent. Viac-menej sa stále pohybujeme okolo šiestich percent. Nehovorím, že ma to teší. Hovorím, že po tom všetkom, čo sme dostali po vstupe do vlády alebo tento rok, nedosahujeme zlý výsledok,“ uviedol.

Podľa Bugára výsledky komunálnych volieb dokazujú, že ľudia vnímajú politiku inak ako prieskumy verejnej mienky. „Keď po tom všetkom máme namiesto 88 starostov 128, svedčí to o tom, že ľudia inak vnímajú politiku. Nie som si istý, či prieskumy sú presné, aj keď ich nespochybňujem. Netreba byť úspešný v prieskumoch, ale vo voľbách,“ dodal.